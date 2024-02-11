الرئيس يصل قطر

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة /PNN / وصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، العاصمة القطرية الدوحة.

وسيلتقي الرئيس يوم غد الاثنين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار استمرار المشاورات التي يجريها الرئيس لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

كما سيبحث الرئيس مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها.

ويرافق الرئيس في زيارته: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.





