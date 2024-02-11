الرئيس يصل قطر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة /PNN / وصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، العاصمة القطرية الدوحة.
وسيلتقي الرئيس يوم غد الاثنين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار استمرار المشاورات التي يجريها الرئيس لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.
كما سيبحث الرئيس مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها.
ويرافق الرئيس في زيارته: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.
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