بايدين يدعو نتنياهو للاستفادة من المفاوضات لاطلاق سراح الاسرى

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن /PNN / اكد البيت الأبيض ان الرئيس جو بايدن لنتنياهو على ضرورة الاستفادة من التقدم في المفاوضات لإطلاق جميع الاسرى بأقرب وقت.
وبحسب ما رشح من الاتصال فقد دعا بايدن إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
كما أكد الرئيس الامريكي لنتنياهو أن هزيمة حماس وضمان الأمن الطويل الأمد لإسرائيل هدف مشترك.
كما أكد بايدن ان وجهة نظره بأن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ.
وقالت صحيفة يديعوت احرنوت انه و في ظل التوترات بين الولايات المتحدة "وإسرائيل".. ركزت المحادثة الأخيرة بين نتنياهو وبايدن على ثلاثة قضايا وهي فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والمحتجزين الإسرائيليين.
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