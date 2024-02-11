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بايدين يدعو نتنياهو للاستفادة من المفاوضات لاطلاق سراح الاسرى

2/11/2024 2:15:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن /PNN / اكد البيت الأبيض ان الرئيس جو بايدن لنتنياهو على ضرورة الاستفادة من التقدم في المفاوضات لإطلاق جميع الاسرى بأقرب وقت.

وبحسب ما رشح من الاتصال فقد دعا بايدن إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

كما أكد الرئيس الامريكي لنتنياهو أن هزيمة حماس وضمان الأمن الطويل الأمد لإسرائيل هدف مشترك.

كما أكد بايدن ان وجهة نظره بأن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت انه و في ظل التوترات بين الولايات المتحدة "وإسرائيل".. ركزت المحادثة الأخيرة بين نتنياهو وبايدن على ثلاثة قضايا وهي فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والمحتجزين الإسرائيليين.

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