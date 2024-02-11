اتفاقية إستراتيجية لـ "سجى العربية" لتوسيع نطاق أعمالها وتعلن الافتتاح التجريبي لأحدث فنادقها في مكة المكرمة

RIYADH, SAUDI ARABIA, February 11, 2024 /EINPresswire / -- أبرمت شركة سجى العربية لإدارة وتشغيل الفنادق المحدودة، والمعروفة أيضًا باسم حلول سجى للضيافة (SHS)، اتفاقية شراكة مع الشركة المتحدة للاستثمار والتنمية العقارية. تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسع فنادقها في مكة المكرمة، وتمهد الطريق للإفتتاح التجريبي لفندق سجى بالعاصمة المقدسة في التاسع والعشرين من فبراير. وقع الاتفاقية ملهم خوقير، المدير العام لحلول سجى للضيافة ونائب رئيس مشاريع الفنادق والضيافة في شركة سياد القابضة، بينما مثل الشركة المتحدة للاستثمار والتنمية العقارية رئيسها التنفيذي، المهندس فايز الشمري.وأعرب المهندس ملهم خوقير عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وقال: "يسرنا الشراكة مع الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري، وتنفيذ مشروع ضيافة مميز لفنادق سجى بمكة المكرمة، ويُعبر ذلك عن التزامنا بتقديم تجارب استثنائية وخدمات مميزة توفرها فنادق فئة الـ 5 نجوم، ضمن فندق من فئة 4 نجوم، متجاوزةً توقعات الضيوف، من خلال وضع معايير جديدة للرفاهية في البلد الحرام".فيما أكَّد المهندس مهند خوقير المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سياد القابضة، بقوله:"نحن على ثقة تامَّة من أنَّ فندق سجى، سيصبح علامة فارقة في مكة المكرمة، وسيعزز هذا الاستثمار التزامنا بالمساهمة في تطوير قطاع الضيافة في العاصمة المقدسة، فضلًا عن توفير مرافق بمواصفات عالمية على أعلى مستوى للزوار القادمين من جميع أنحاء العالم، والتوافق مع ذلك مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030".وتهدف الشراكة بين الطرفين، إلى إنشاء فندق سجى في مكة المكرمة، كوجهة رائدة لضيوف الرحمن والمسافرين المميزين على حدٍّ سواء، اعتمادًا على الخبرة التشغيلية التي تشتهر بها سجى لحلول الضيافة، إلى جانب المعرفة والقدرات الاستثمارية التي تتمتع بها سياد القابضة، مما يعزز من مكانة الفندق والخدمات التي يتميز بها.ويمثل الافتتاح التجريبي المرتقب، بداية مرحلة جديدة لشركة سجى لحلول الضيافة وفندق سجى مكة، وبإمكان ضيوف الرحمن تجربة المزيج المميز للعلامة التجارية بين التصميم المعاصر، والتمتع بالخدمات الشخصية وتفاني طاقم العمل في توفير الراحة للنزلاء الضيوف.ويتميز فندق سجى، بموقعه المتميز، كونه يقع على بعد 5 دقائق من المسجد الحرام، مما يُشعر زوار بيت الله أنهم على أعتاب رحلتهم الروحية، كما يعكس تصميمه أناقة تراث البناء المكي، من خلال مزيج من اللمسات الحديثة التي تلبي احتياجات المسافرين والزوار.

Saja Arabian Hotel Company

Saja Arabian Hotel Company

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