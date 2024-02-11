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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس القيادة المشتركة النرويجية

2/11/2024 10:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة رئيس القيادة المشتركة النرويجية الفريق البحري رون أندرسن.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور السفير النرويجي في عمّان أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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