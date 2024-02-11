قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024م.



ويأتي النِّظام لغايات تنظيم مراحل مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص والتزامات كلّ من الجهة الحكوميَّة والجهة المتعاقِدة، وتنظيم إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشَّراكة؛ بما يحقِّق المساواة والشَّفافيَّة وإتاحة المعلومات المتعلِّقة بالعطاء للجميع، وتحديد إجراءات التَّظلُّم المتعلِّقة بعطاء مشروع الشَّراكة.



كما يتضمَّن النِّظام تحديد الشُّروط الأساسيَّة التي ينبغي توافرها في عقد الشَّراكة، وما يتعلَّق به من أحكام وإجراءات، وبيان للحقوق والالتزامات المترتِّبة على أطراف العقد، بالإضافة إلى وضع أسس وإجراءات استدراج العروض والتَّعاقُد المباشر وشروط اللُّجوء لكل منهما، وما يترتَّب على ذلك من أحكام.



كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام حساب مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024م؛ لغايات توفير التَّمويل اللَّازم للدِّراسات والتَّقارير المتعلِّقة بمشروعات الشَّراكة والتَّعاقد مع المستشارين، والاستعانة بالخُبراء، وطرح العطاءات لإعداد مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص المُدرجة في السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة.



وينصّ النِّظام على إنشاء حساب خاص للإنفاق على إعداد مشروعات الشَّراكة، تُودَع فيه المبالغ التي تُخصِّصها الحكومة، وتحديد أوجه إنفاقها، ومعايير المفاضلة بين المشروعات القابِلة للتَّمويل من هذا الحِساب.

وأقرَّ المجلس كذلك نظام السِّجلّ الوطني للمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة لسنة 2024م؛ لغايات توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة ومشروعات الشَّراكة، واعتماد نهج موحَّد في عمليَّة اختيار مشروع الشَّراكة أو المشروع الحكومي الاستثماري وتقييمه، وتوفير وسيلة للرَّقابة على المشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة ومشروعات الشَّراكة خلال مراحلها المختلفة، وتعزيز الشَّفافيَّة والاستخدام الأمثل للموارد العامَّة.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم رُخَص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2024م؛ لمعالجة أوضاع مركبات الرُّكوب الصَّغيرة الخصوصيَّة والتَّأجير المُسجَّلة والمُرخَّصة من تاريخ 22/8/1999 ولغاية تاريخ 15/6/2005م؛ باعتبار مالكيها الشَّريحة الأكثر تضرُّراً من ارتفاع رسوم ترخيصها.



كما يأتي النِّظام المعدِّل لغايات تسهيل عمليَّة تجديد ترخيص هذه المركبات، ما ينعكس على انتظام ترخيصها.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة والتَّحكيم لدى المحاكم الشَّرعية لسنة 2024م تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم أعمال الخِبرة والتَّحكيم لدى المحاكم الشَّرعيَّة؛ بما في ذلك النَّصّ على آليَّات واضحة لتسجيل الخبير والمحكِّم وشروط اعتماده وواجباته، والسَّعي لرفع الكفاءة الخاصَّة بأعمال الخبرة والتَّحكيم.



كما قرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصية اللَّجنة التَّوجيهية لتنفيذ مكوِّن الموارد البشريَّة في خارطة طريق تحديث القطاع العام، والمتضمِّنة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة 2024م.



ويأتي مشروع النِّظام لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من القيام بالمهام والصَّلاحيَّات المنصوص عليها في التَّشريعات المعمول بها، ومن ضمنها قانون المُلكيَّة العقاريَّة.



وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مشاريع استغلال البترول والصَّخر الزَّيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيَّة لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تحقيق الانسجام والتَّكامل التَّشريعي مع قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وقانون المصادر الطَّبيعيَّة رقم (19) لسنة 2018م، وتنظيم بعض الجوانب المتعلِّقة بترخيص الشَّركات الرَّاغبة للعمل في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فيه.

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