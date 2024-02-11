قرار حكومي بشأن تسجيل وترخيص المركبات ورخص القيادة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظاما معدلا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2024؛ لمعالجة أوضاع مركبات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير المسجلة والمرخصة من تاريخ 22/8/1999 ولغاية تاريخ 15/6/2005م؛ باعتبار مالكيها الشريحة الأكثر تضررا من ارتفاع رسوم ترخيصها.
كما يأتي النظام المعدل لغايات تسهيل عملية تجديد ترخيص هذه المركبات، ما ينعكس على انتظام ترخيصها.
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