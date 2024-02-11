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قرار حكومي بشأن تسجيل وترخيص المركبات ورخص القيادة

2/11/2024 10:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظاما معدلا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2024؛ لمعالجة أوضاع مركبات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير المسجلة والمرخصة من تاريخ 22/8/1999 ولغاية تاريخ 15/6/2005م؛ باعتبار مالكيها الشريحة الأكثر تضررا من ارتفاع رسوم ترخيصها.
كما يأتي النظام المعدل لغايات تسهيل عملية تجديد ترخيص هذه المركبات، ما ينعكس على انتظام ترخيصها.

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