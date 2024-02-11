محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عدداً من وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي ينعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.
وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تنسيق الرؤى العربية وتبادل الخبرات بين مختلف دول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة.
كما التقى سموه أيضاً البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تنطلق غداً الاثنين في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
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