محمد بن راشد يلتقي عدداً من وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عدداً من وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي ينعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تنسيق الرؤى العربية وتبادل الخبرات بين مختلف دول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما التقى سموه أيضاً البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تنطلق غداً الاثنين في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".





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