توتنهام يحفر أسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي

نجح توتنهام في هز شباك المنافسين للمباراة الـ36 على التوالي ليعادل ثاني أطول مسيرة للتسجيل في شباك المنافسين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من خلال الفوز على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف أمس السبت.

وبعد الخسارة بهدف أمام وولفرهامبتون في مارس الماضي، نجح توتنهام في التسجيل في أخر 12 مباراة له الموسم الماضي، الذي شهد إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ومن بعده المدرب المؤقت كريستيان ستيليني ، الذي أطيح به بعد الخسارة الكارثية على ملعب نيوكاسل يونايتد 1 /6.

وأنهى توتنهام الموسم الماضي في وجود ريان ماسون في منصب المدير الفني ، وتولى الأسترالي آنجي بوستيكوجلو تدريب الفريق هذا الموسم، ونجح الفريق في التسجيل هدف واحد على الأقل خلال 24 مباراة خاضها هذا الموسم تحت قيادة المدرب البالغ عمره 51 عاما، محرزا 75 هدفا خلال مسيرته الاستثنائية على مدار36 مباراة.

وتلقت شباك توتنهام 63 هدفا خلال تلك المسيرة، وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات.

وعادل توتنهام مسيرة مانشستر يونايتد بين ديسمبر 2007 ونوفمبر 2008 ومسيرة ليفربول بين مارس 2019 وفبراير 2020.

ويحتاج توتنهام للتسجيل في كل مباراة من المباريات المتبقية له هذا الموسم وأول خمس مباريات من الموسم المقبل لمعادلة إنجاز ارسنال، الذي نجح في هز شباك المنافسين على مدار 55 مباراة متتالية بين مايو 2001 ونوفمبر 2002.

وأبدع القائد الكوري الجنوبي سون هيونج مين خلال تلك المسيرة الاستثنائية بتسجيله 17 هدفا بجانب تسجيل النجم السابق للفريق والحالي لبايرن ميونخ، هاري كين 12 هدفا مقابل 11 هدفا للبرازيلي ريتشارليسون.

وخلال تلك الرحلة الملهمة سجل 19 لاعبا مختلفا لتوتنهام، بالإضافة إلى استفادة الفريق من أهداف عكسية عن طريق ليساندرو مارتينيز وجويل ماتيب وجويل وارد... علما بان الإسباني بيدرو بورو هو اللاعب الأكثر مشاركة خلال تلك الرحلة بإجمالي 34 مباراة من أصل 36 مباراة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وأبدع توتنهام في بعض المحطات خلال تلك المسيرة، خاصة عندما اكتسح بيرنلي 5 /2

في سبتمبر الماضي بجانب فوزه

4 /1 على نيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد.

وسجل توتنهام ثلاثة أهداف ست مرات وهدفين 17 مرة وهدفا واحدا عشر مرات، بمتوسط 08ر2 هدف في المباراة الواحدة، فيما بلغ متوسط تسجيل ارسنال 13ر2 هدف خلال المباراة الواحدة على مدار مسيرته القياسية.

وعلى مدار موسم 2001 /2002 الذي توج خلاله ارسنال باللقب، وأول 16 مباراة في الموسم التالي استقبلت شباك ارسنال هدفا واحدا في المباراة الواحدة مقابل استقبال شباك توتنهام متوسط 75ر1 هدف في المباراة الواحدة.

وسجل 15 لاعبا مختلفا لارسنال خلال تلك المسيرة بجانب الاستفادة من أربعة أهداف عكسية، ويتصدر الأسطورة الفرنسي تييري هنري القائمة بتسجيله 31 هدفا من أصل 117 هدفا سجلها فريقه، مقابل 18 هدفا لسيلفين ويلتورد و15 هدفا لفريدي ليونجبيرج وعشرة أهداف لكل من روبرت بيريس ودينيس بيركامب.





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