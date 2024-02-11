منصور بن زايد يشهد جانباً من سباق كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، جانباً من سباق "كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة" في نسخته الـ 25، الذي أقيم في قرية الإمارات العالمية للقدرة في منطقة الوثبة.
وانطلق سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة 159 فارساً وفارسة من النخبة من مختلف الإسطبلات في الدولة، إضافة إلى مشاركة عدد من الفرسان يمثلون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدداً من الدول العربية بجانب الفرسان من المقيمين في الدولة.
وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد تفقد مرافق قرية الإمارات العالمية للقدرة، واطلع على التجهيزات الفنية والتنظيمية واللوجستية التي جرى إعدادها لاستضافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في اليوبيل الفضي للكأس الغالية.
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