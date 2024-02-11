منصور بن زايد يشهد جانباً من سباق كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة



شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، جانباً من سباق "كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة" في نسخته الـ 25، الذي أقيم في قرية الإمارات العالمية للقدرة في منطقة الوثبة.

وانطلق سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة 159 فارساً وفارسة من النخبة من مختلف الإسطبلات في الدولة، إضافة إلى مشاركة عدد من الفرسان يمثلون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدداً من الدول العربية بجانب الفرسان من المقيمين في الدولة.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد تفقد مرافق قرية الإمارات العالمية للقدرة، واطلع على التجهيزات الفنية والتنظيمية واللوجستية التي جرى إعدادها لاستضافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في اليوبيل الفضي للكأس الغالية.

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