الطقس المتوقع غداً في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم مع وجود بعض السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 26:14 والمد الثاني عند الساعة 57:03 والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 26:21، وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى شديد الاضطراب مع السحب، ويحدث المد الأول عند 11:25 والمد الثاني عند الساعة 23:54، والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 15:06.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى
أبوظبي 21 16 80 35
دبي 20 17 80 45
الشارقة 21 15 85 30
عجمان 20 16 85 30
أم القيوين 20 15 85 35
رأس الخيمة 22 16 80 30
الفجيرة 22 18 85 35
العـين 20 15 85 35
ليوا 23 15 80 30
الرويس 22 16 80 35
السلع 22 16 80 30
دلـمـا 20 16 80 40
طنب الكبرى / الصغرى 22 19 85 40
أبو موسى 22 19 85 30.
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