ضربة قوية لريال مدريد قبل دوري الأبطال.. بيلينغهام يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع

يغيب لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام عن صفوف ريال مدريد جراء تعرضه لالتواء في كاحله الأيسر خلال الفوز على جيرونا برباعية نظيفة ضمن المرحلة الرابعة والعشرين، ما سيحرمه من المشاركة لعدة أسابيع وفقا لما أفاد الأحد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يحدد ريال مدة غياب بيلينغهام، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً في 'الليغا' وصاحب 20 هدفاً في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا انه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما نشرت الصحافة المحلية.

وتعتبر اصابة الوافد الجديد الشاب بيليغهام (20 عاماً) ضربة قوية للنادي الملكي قبل استحقاقه القاري أمام لايبزيغ الالماني في ذهاب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وحيث من المتوقع أن يغيب ايضاً عن المواجهات المقبلة في الدوري أمام كل من رايو فايكانو وإشبيلية وفالنسيا.

وسجل بيلينغهام هدفين من رباعية الفوز على ضيفه جيرونا، قبل أن يخرج في الدقيقة 57 من الشوط الثاني ليحلّ براهيم دياس بدلاً منه.وانضم بيلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند الالماني بصفقة قدرت قيمتها بـ 111 مليون دولار وفرض نفسه نجما للنادي الملكي، إلى لائحة المصابين في ريال التي تضم رباعي الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو والنمسوي ديفيد ألابا والألماني أنتونيو روديغر وناتشو وحارس المرمى الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.

ويحتل ريال صدارة الدوري برصيد 61 نقطة متقدماً بفارق 5 نقاط عن وصيفه جيرونا مفاجأة الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز