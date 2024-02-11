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حماس تعلن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين في غزة

2/11/2024 9:16:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين لديها، مشيرةً إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، على منصة «إكس»، اليوم، أن القصف المتواصل على القطاع خلال الـ96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل اثنين من الأسرى، وأصاب ثمانية آخرين إصابات خطيرة، لافتةً إلى أن أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم.

وحمَّلت «حماس» الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان.

وتشنّ إسرائيل حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عقب تنفيذ حركة حماس هجوماً غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية للمنطقة.

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