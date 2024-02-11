حرب غزة: حسابات معقدة وهدنة صعبة وأفق غائب 02/11/2024 - 19:24 عمان ن

كثفت أطراف الحرب في قطاع غزة، والوسطاء والفاعلون من التصريحات حول المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، عبر وساطة ثلاثية (قطرية ومصرية وأمريكية)، بشأن "هدنة جديدة محتملة طويلة الأمد"، قد تدخل حيز التنفيذ في أي وقت، حيث سلمت حركة حماس ردها حول "اتفاق الإطار" الذي صاغه الوسطاء الثلاثة إلى جانب مسؤولين أمنيين إسرائيليين في العاصمة الفرنسية باريس في 28 يناير 2024، وقد وصفت الخارجية القطرية ذلك الرد بـ "الإيجابي". لكن الرفض الإسرائيلي لجزء كبير من مطالب حماس، والزيارة المرتقبة لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى مصر، تعكس حجم التعقيدات الكامنة في تفاصيل الهدنة؛ خاصة في أولويات أطراف الحرب المتناقضة من جهة، وحسابات الوسطاء المُركبة من جهة أخرى، وهو ما يضع الحرب والهدنة في مسارات عدة نحاول مناقشتها في هذا التقدير.

بعد أن دخلت الحرب شهرها الرابع، بخسائرها المتعددة وتعقيداتها الإقليمية، أصبحت المنطقة تتعمق في حالة عدم اليقين؛ من حيث موعد نهاية الحرب وشكل تلك النهاية واحتمالات توسع الصراع إلى الإقليم والمنطقة، وانتقال تداعياته إلى دول العالم التي تنظر للحرب على أنها بوابة للصراع المفتوح من جهة، ومن جهة أخرى تعتقد أنّ نهاية الحرب ستخفض فرص التوتر والتصعيد.

وذلك ينعكس بشكل ملحوظ في المفاوضات بشأن الهدنة الجديدة المحتملة، ويظهر في مطالب أطرافها وأولوياتهم.

فبالنسبة إلى إسرائيل؛ تزداد الضغوط الشعبية والدولية على الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب، من أجل منح مسائل إطلاق سراح الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية، وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، الأولوية القصوى، فيما هناك اتفاق بين أطراف الحكومة، والإدارة الأمريكية على الاستمرار في الحرب حتى تحقيق أهدافها، وتحديداً تقويض قُدرة حركة حماس على تهديد إسرائيل، أو إدارة القطاع، ولذلك هناك تركيز إسرائيلي على إطلاق كافة الرهائن في أي هُدنة محتملة، وأي هدنة قادمة لا تأخذ ذلك في الحسبان، من شأنها أن تُقوّض صلاحيات مجلس الحرب وتفاقم انقساماته، ولذلك نجد أنّ الرؤية الإسرائيلية في "اتفاق الإطار" ركزت على قضيتي الرهائن الإسرائيليين والمساعدات الإنسانية من خلال هدنة تتكون من ثلاث مراحل، فيما المسائل الأكثر تعقيداً مثل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وفك الحصار ستكون قيد المباحثات أثناء سريان الهدنة، ويظهر ذلك في اتفاق الإطار كما يلي:

1- تقوم حماس في المرحلة الأولى (45 يوماً) بالإفراج عن جميع الرهائن من النساء والأطفال والرجال المرضى والمسنين، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين من غير ذوي الأحكام العالية، والسماح بتكثيف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات، بالإضافة إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية والسماح بعودة النازحين إلى غزة وشمالي القطاع، والبدء في مباحثات غير مباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء.

2- في المرحلة الثانية تقوم حماس بالإفراج عن جنود وضباط إسرائيليين أسرى مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض بشأنهم.

3- تشملالمرحلة الثالثة الإفراج عن جثث القتلى الأسرى من الجانبين، والاتفاق حول المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة.



أما بالنسبة إلى حركة حماس ، فإنّ الأولوية في أي هدنة، لم تعد في مقدمتها المطالب التي نفذت لأجلها هجمات 7 أكتوبر، والمتمثلة في "تصفير السجون"، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بقدر ما باتت أولوياتها العودة في قطاع غزة لما قبل الحرب، خاصة فيما يخص انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق انتشاره في الشمال والوسط والجنوب، وعودة النازحين إلى مناطقهم، والحفاظ على سلامة أراضي القطاع، ووقف إطلاق النار بشكل مستدام، وإن الموافقة على اتفاق الإطار دون الأخذ بهذه الملفات قد يُمثل خسارة استراتيجية للحركة، خاصة إذا ما أفرجت عن

جميع الأسرى الإسرائيليين لديها، واستمرت الحرب بعد ذلك، ما قد يدفعها مستقبلاً للتنازل عن أصولها السياسية والعسكرية مقابل وقف إطلاق النار، وبدا ذلك واضحاً في رد الحركة على مسودة الاتفاق، حيث أدرجت فيها ما يلي:

1- اشتراط حركة حماس إدخال 600 شاحنة يوميا على الأقل من المساعدات والوقود بالإضافة إلى خيم ومنازل الإيواء خلال المرحلة الأولى، وعودة النازحين إلى شمال القطاع وجنوبه.

2- مطالبة حماس بإقرار خطة لإعادة إعمار قطاع غزة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3- طالبت الحركة بإنهاء الحصار وبهدنة تامة ومستدامة، بالإضافة إلى توسيع الضامنين لتنفيذ الاتفاق باقتراح كل من تركيا وروسيا.





إنّ إضافة حركة حماس دولتين جديدتين لضمانة الاتفاق، إحداهما إقليمية تتمثل في تركيا، والأخرى دولية تتمثل في روسيا، عائد بالأساس لإدراكها الحساسيات الشديدة، والحسابات المعقدة والمتعددة لدى الوسطاء الحاليين وهم (مصر وقطر والولايات المتحدة)، حيث كل منها ينخرط في المفاوضات متأثراً بعوامل داخلية وخارجية.

إذ تدعم الولايات المتحدة استكمال الحرب لأهدافها، ولكنها في الوقت نفسه تسعى لإقرار هُدنة تتيح تحرير الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية، وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحاول أن تُوجه مفاوضات الهدنة نحو إرساء ترتيبات مستقبلية لقطاع غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المقترحة ضمن حل الدولتين (وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية)، وذلك من أجل تقديم بايدن إنجازات سياسية تدعمه في حملاته الانتخابية، خاصة مع النتائج الإيجابية التي يُقدمها دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية، وكذلك لرفع الحرج عن موقف الإدارة الداعم لإسرائيل في الحرب أمام المجتمع الدولي والدول العربية الحليفة، بالإضافة إلى ما قد يُشكله ذلك من رافعة من مشروع التطبيع السعودي-الإسرائيلي، والذي كان ضمن الوعود الانتخابية لبايدن في حملته الرئاسية الأولى، وقد أكد بيان للخارجية السعودية أنه لا سلام مع إسرائيل دون دولة فلسطينية على 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى؛ فإنّ التصعيد الإقليمي الذي كانت واشنطن تخشاه منذ اندلاع الحرب، وانخراطها في صراع أو اشتباك أوسع بات أقرب من أي وقت مضى، خاصة بعد أن عمّق حلفاء إيران من هجماتهم ضد القوات الأمريكية، البحرية والبرية، وأدت إحدى تلك الهجمات إلى مقتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة "البرج 22" على الحدود الأردنية-السورية، بالإضافة إلى محاولة استهداف البوارج الحربية الأمريكية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي بصواريخ مضادة للسفن، وهي المرة الأولى التي تتعرض بها البحرية الأمريكية لاعتداء في البحر الأحمر.

أما من جهة مصر؛ تضغط القاهرة على أطراف الحرب للقبول بالهدنة لتفادي الحرب على حدودها، والتي تُهدد بدفع نحو 1.3 مليون شخص يٌقيم حالياً في مدينة رفح بين قاطن ونازح، إلى التدفق نحو سيناء المصرية، ومن هذا المنطلق جاءت زيارة وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة في 8 فبراير 2024 لمتابعة الهدنة المحتملة.

تنطلق مصر في موقفها من عزم الحكومة الإسرائيلية مواصلة الحرب وتعميقها في عمليات عسكرية في منطقة رفح الحدودية ونواياها للسيطرة على محور فيلادلفيا، تزامناً مع تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات والأحزمة النارية في المدينة، وتأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في 7 فبراير، على خطط الجيش لتوسيع العمليات والقتال في مركز الثقل الأخير وهو رفح، وسط تحذيرات دولية متصاعدة من اجتياحها.







وبالنسبة إلى قطر، فهي تواجه مزاعم إسرائيلية بالتساهل مع حركة حماس، إذ كشف تسريب صوتي بثته القناة 12 الإسرائيلية، بتاريخ 23 يناير 2024، وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدور القطري بأنه "إشكالية"، وقد استنكرت الدوحة تلك التصريحات المنسوبة لنتنياهو، إذ قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "بدلاً من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن". وفي الواقع يُمكن قراءة جانب من التصريحات المتبادلة بين قطر وإسرائيل من زاوية معارضة الأطراف اليمينية في الحكومة الإسرائيلية استضافة الدوحة قيادات من حركة حماس في مقدمتهم رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، إذ ذكر نتنياهو في 27 يناير، بأنّ "قطر تستضيف قادة حماس، بل وتمولهم".

في ضوء تعقيد وتشابك الأولويات لدى أطراف الحرب، والحسابات لدى الوسطاء، فإنّ التنبؤ بسريان الهدنة المحتملة، أو طبيعتها وكيفيتها أمر بالغ الصعوبة، وتبقى الاحتمالات مفتوحة على أكثر من مسار، كما يلي:

إنّ المفاوضات غير المباشرة بين طرفي الحرب قد بدأت مؤخراً مع إرسال حركة حماس ردها على "اتفاق الإطار"، والذي أظهر حجم الفجوات ما بين مطالبها ومطالب الطرف الإسرائيلي، وبشكل دفع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للقول بأنّ رد حماس "صيغ بطريقة تجرّ إسرائيل على رفضه". وفي الواقع تواجه المفاوضات بين الطرفين مجموعة معقدة من التحديات، منها استمرار تلويح كل طرف بالحسم الميداني، وحاجة كل منهما لاستكمال الحرب حتى تحقيق أهدافها، خاصة بعد الخسائر التي تكبدتها، أو المكاسب التي تحققت وأصبح من الصعب لأي طرف أن يضحي بمكتسباته بالهدنة، وفي ظل التباين الجوهري في الأولويات، من حيث أنّ ما يتصدر القائمة عند أحد الأطراف، هو مرفوض تماماً عند الطرف الآخر، وبذلك فإنّ الهدنة المحتملة مُرشحة للتعثر، حتى وإن توصل الوسطاء إلى اتفاق، ومن شأن الاستمرار في الحرب أن يربط أي هدن قادمة بمعطيات ميدانية جديدة، بحيث يصبح الوسطاء بحاجة إطار تفاوضي جديد.

إنّ حدوث اختراق في مطالب الوسطاء العرب وحركة حماس بتحقيق هدنة مع وقف نار مستدام، أمر محتمل وقائم، إذا ما عزز الوسطاء ضغوطهم على أطراف الحرب للتنازل عن بعض مطالبهم، لا سيما مطالب حماس الرئيسية بانسحاب القوات الإسرائيلية أو اشتراط جدولة زمنية لإعادة الإعمار، وهذه الأخيرة هي مسألة شديدة التعقيد، من جهة توسيع الأطراف الفاعلة في المفاوضات لتشمل الدول المانحة، وحاجة ملف إعادة الإعمار إلى إطار زمني طويل الأمد قد يتعدى التفاوض بشأنه سنوات، كما تربط كل من إسرائيل والولايات المتحدة بين إعادة الإعمار والجهة المشرفة عليه، وتربطها أيضاً بقدوم إدارة جديدة للقطاع. ومن جهة أخرى؛ هناك الضغوط الأمريكية على إسرائيل للانخراط في ترتيبات الحل النهائي للقضية الفلسطينية والتي تربطها واشنطن بالمفاوضات وتسعى لفرضها على حركة حماس مقابل إعادة تأهيل القطاع للحياة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه. وبذلك فإن أي هُدنة تشمل على وقف مستدام لإطلاق النار، سيرافقها مفاوضات شاقة لإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين.

إنّ تشدد أطراف الحرب بأولوياتها من الهدنة طويلة الأمد، يُمكن أن يحولها إلى مؤقتة، قد تُطبق خلالها المبادئ العامة في المرحلة الأولى من "اتفاق الإطار"، بحيث يتم إطلاق جزئي للرهائن الإسرائيليين مع الإبقاء على عدد من الأسرى العسكريين لدى الفصائل الفلسطينية، مقابل عدد آخر من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية، ولكن بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة فإنّ الحرب ستستأنف.

وأخيراً؛ تبدو فرص المسار الثاني، حتى اللحظة، هي الأقل مقارنة بالمسارين الأول والثالث، خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الثامن من فبراير 2024 رفضه لمطالب حماس، وتجديد عزمه على القضاء الكامل على الحركة، وتوجيهه للجيش الإسرائيلي إلى "العمل في رفح"، مع "فتح ممر آمن للسكان"، وهو ما يزيد من فرص المسار الأول، خاصة في الاستراتيجية العسكرية التي يتبناها نتنياهو وقادة الجيش حول أنّ تشديد الضغوط العسكرية سيدفع حماس إلى الاستسلام والقبول بالشروط الإسرائيلية، ثم طرح إمكانية الهدنة بعد ذلك، لكن بشروط إسرائيلية جديدة.

لكن ذلك لا يعني أنّ فرص المسار الثالث انتهت، بل ربما يكون الموقف الإسرائيلي الأخير بوابة لذلك المسار لمنع تداعيات الهجوم البري الإسرائيلي على رفح من قبل الوسطاء، مقابل تقديم حماس تنازلات جديدة، وهو الأمر الذي يفسر سرعة الإعلان عن توجه وفد من حماس برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار مع المسؤولين المصريين والقطريين.

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