رئيس مجموعة البنك الدولي يزور متحف الطوابع البريدية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اطلع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، خلال زيارته متحف الطوابع البريدية التابع لشركة البريد الأردني، يرافقه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهنانده، على أدوات المتحف المستخدمة منذ ما يقارب الـ 100 عام.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، استمع رئيس المجموعة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، لشرح مفصل عن المتحف وتاريخ الطوابع الأردنية منذ تأسيس الدولة وحتى الآن، إضافة إلى شرح عن أهمية ودور الطابع البريدي في حفظ الذاكرة الوطنية وأحداث العالم.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11022024000208011052ID1107838193
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.