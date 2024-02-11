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رئيس مجموعة البنك الدولي يزور متحف الطوابع البريدية

2/11/2024 9:06:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اطلع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، خلال زيارته متحف الطوابع البريدية التابع لشركة البريد الأردني، يرافقه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهنانده، على أدوات المتحف المستخدمة منذ ما يقارب الـ 100 عام.


وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، استمع رئيس المجموعة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، لشرح مفصل عن المتحف وتاريخ الطوابع الأردنية منذ تأسيس الدولة وحتى الآن، إضافة إلى شرح عن أهمية ودور الطابع البريدي في حفظ الذاكرة الوطنية وأحداث العالم.

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