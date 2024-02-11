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تجارة عمان وجمعية مستثمري الإسكان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

2/11/2024 9:06:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقش مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، العديد من الموضوعات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأسكان سواء كانت تنظيمية أو إجرائية، والتوصل لحلول ناجعة تسهم بدفع عجلة النشاط بالقطاع.


وحسب بيان لغرفة تجارة عمان، اليوم الأحد، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في رعاية المستثمرين في قطاع الاسكان، مبينا ضرورة تحفيز ودعم الاستثمار في قطاع الإسكان، للمساهمة في توفير السكن لجميع فئات المجتمع وفق أفضل المواصفات وضمن المقدرة الشرائية للمواطنيين.

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