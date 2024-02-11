تجارة عمان وجمعية مستثمري الإسكان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقش مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، العديد من الموضوعات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأسكان سواء كانت تنظيمية أو إجرائية، والتوصل لحلول ناجعة تسهم بدفع عجلة النشاط بالقطاع.
وحسب بيان لغرفة تجارة عمان، اليوم الأحد، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في رعاية المستثمرين في قطاع الاسكان، مبينا ضرورة تحفيز ودعم الاستثمار في قطاع الإسكان، للمساهمة في توفير السكن لجميع فئات المجتمع وفق أفضل المواصفات وضمن المقدرة الشرائية للمواطنيين.
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