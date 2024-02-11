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بيان اردني بشأن الإمارات والبحرين

2/11/2024 9:06:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة غوردون في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، يوم أمس، وأسفر عن استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوّة دفاع البحرين، وإصابة آخرين، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد القضاة تضامن المملكة مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب.

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