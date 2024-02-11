عمليات إريكسون القائمة على النوايا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم خدمات جيل خامس متميزة

(MENAFN
- Weber Shandwick) أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن إطلاق عمليات قائمة على النوايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصتها للخدمات المدارة ومن خلال محرك عمليات إريكسون Ericsson Operations Engine ، بهدف تمكين خدمات متميزة وفائقة لشبكة الجيل الخامس للمستهلكين والشركات.
القدرات الجديدة، التي يطلق عليها "عمليات الذكاء الاصطناعي القائمة على النوايا" ستوفر إطار عمل شامل لترجمة نوايا متطلبات العمل إلى إجراءات شبكة في الوقت الفعلي. ويستطيع محرك عمليات إريكسون من خلال هذه القدرات التوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من تلبية أهداف الشبكة ودعم تقييم خيارات الحلول باستراتيجيات محددة مسبقاً، وذلك عبر الاستفادة من واحدة من أكبر مكتبات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة في شركات الاتصالات.
وتتميز عملية تقديم التوصيات واتخاذ الإجراءات بالشفافية الكاملة، كما أنها تدعم عملية اتخاذ القرار الأمثل بالسرعة اللازمة لتمكين خدمات متنوعة جديدة.
هذا وتعمل عمليات الذكاء الاصطناعي القائمة على النوايا على تمكين مجموعة واسعة من التطبيقات وحالات الاستخدام للمستهلكين والشركات. ومع طرح خدمات متميزة لشبكة الجيل الخامس، مثل تقطيع الشبكة وتوسيع نطاقها وزيادة تعقيدها، ستكون هناك حاجة إلى جيل جديد من نماذج التشغيل لمقدمي خدمات الاتصالات، يتيح لهم تحقيق الدخل من الخدمات القابلة للتكوين مع اتفاقيات مفصلة حول الخصائص الوظيفية وغير الوظيفية.
وستدعم هذه التكنولوجيا التي تقدمها إريكسون اليوم الشبكات ذاتية التحسين والتي تعتمد على النوايا والأتمتة المفرطة، كما يمكنها التكيف ديناميكياً مع زيادة تقلبات الطلب على الخدمة.
وأثبتت عمليات إريكسون القائمة على النوايا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي نجاحها في عمليات نشر تجريبية موجهة للعملاء، بالتعاون مع شركة Digital Nasional Berhad الماليزية، التي تمكنت من خلال هذه العمليات من تقديم خدمات مخصصة لشبكة الجيل الخامس مع أداء مضمون.
وفي تعليقه على القدرات الجديدة، قال كين تان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Digital Nasional Berhad: "ساهمت شراكتنا الاستراتيجية مع إريكسون بشكل كبير في دعم مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال أداء شبكة الجيل الخامس. وقد تمكنّا معاً من تنفيذ أول شبكة أساسية متعددة المشغلين في العالم، والتي تتيح لستة مشغلي الهاتف المحمول في البلاد الوصول إلى شبكة النفاذ الراديوي من الجيل الخامس من خلال شبكتهم الأساسية دون المساومة على أي تجربة للمستخدم النهائي أو على أداء الشبكة. وقد بات بإمكاننا الآن من خلال التبني المستمر للعمليات القائمة على النوايا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، توسيع نطاق شبكتنا دون تكلفة إضافية، وهو أمر مهم جداً لجعل شبكة الجيل الخامس ميسورة التكلفة ومتاحة للمستهلكين والشركات، لا سيما مع مضي ماليزيا قدماً في مسيرة التحول الرقمي".
من جانبه، قال برادلي ميد، رئيس خدمات الشبكة المدارة في إريكسون: "نقوم من خلال هذا الحل الحائز على الجوائز، نمكن محرك عمليات إريكسون من فهم لغة الأعمال الخاصة بمزودي خدمات الاتصالات وترجمتها إلى مواصفات فنية تخدم الاتصالات، بحيث يمكن للشبكة أن تقدم نتائج الأعمال المطلوبة بشكل تلقائي، وتكون قادرة في الوقت نفسه على التطور باستمرار لتلبية المتطلبات المستقبلية. كما تعد هذه خطوة كبيرة في رحلة شبكات إريكسون الذاتية، إذ أنها توضح بشكل جلي ريادة محرك عمليات إريكسون في مجال الابتكار بتحويل عمليات الشبكة".
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