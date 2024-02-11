أبرز فعاليات اليوم الرابع في أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 فبراير 2024: شهد اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، استعراض مجموعة من المصممين الرائدين والصاعدين لتشكيلاتهم المبتكرة. وسلّطت علامة "Dina Ayad"، العضو في لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة، الضوء على تشكيلتها لموسم الخريف والشتاء بعنوان "Nostalgic Elegance"، بحضور مجموعة من خبراء قطاع الأزياء العالمي، في حين أذهلت علامة "Reborn" الحضور بعرضها لتشكيلة الأزياء اليومية التي حملت عنوان "Phoenix Rise". وركز برنامج اليوم الرابع على موضوع الاستدامة، حيث استعرضت علامة "Emergency Room" تشكيلتها المبتكرة "What Am I To Do With All That Is Left?". كما شهد اليوم قبل الأخير من أسبوع دبي للموضة مجموعة من الشراكات بين المصممين وعلامات الأزياء رفيعة المستوى.
ويختتم أسبوع دبي للموضة فعالياته اليوم 8 فبراير في وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم مع عروضٍ مميزة لعلامات "BLSSD" و"Adolfo Dominguez" و"Designers & Us".
" DIMA AYAD"
اصطحبت تشكيلة خريف وشتاء 2024 من علامة "Dima Ayad" الحضور في رحلة إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث طغى على تصاميمها طابع الدفء والحنين مع تشكيلة غنية بالألوان الترابية، تستمد إلهامها من الاستخدام والدمج المبتكر للألوان في العقد الأخير من القرن الماضي. وجمعت قطع التشكيلة بين تدرجات البني الداكن والفاتح والبرتقالي الفاتح مع تفاصيل بألوان معدنية أضفت على التشكيلة طابعاً عصرياً وكلاسيكياً ولمسات أنيقة وجريئة في نفس الوقت.
واستخدمت العلامة في التشكيلة الأقمشة الفاخرة والريش والأنسجة الانسيابية والإكسسوارات الغنية التي أضفت طابعاً حسياً على التشكيلة مع الاستخدام الكثيف للثنيات والقصات المحددة التي عززت من حيوية التصاميم وجاذبيتها.
"ZEENA ZAKI X TRYANO"
تعاونت مصممة الأزياء الراقية زينة زكي مع متجر "Tryano"، وجهة التسوق الفاخرة الرائدة في أبوظبي، للكشف عن تشكيلة شهر رمضان المبارك 2024 في فندق "بلازو فيرساتشي". وتستخدم التشكيلة مجموعة من الأقمشة الواسعة والقطع المطرزة بإتقان تام، بما في ذلك الفساتين والقفطانات وتصاميم الرداء المميزة بقصّات واسعة عند الكتف وألوان حيوية تتنوع بين الأزرق الهادئ والساطع والوردي والأصفر والأسود، لتحتفي بقيم التنوع والأنوثة الطاغية. وسيحظى عشاق العلامة بفرصة شراء القطع التي تم عرضها خلال فعاليات أسبوع دبي للموضة بعد إعلان "ZEENA ZAKI" عن توفر تشكيلتها الجديدة في متجر "Tryano" في ياس مول حتى شهر مارس.
" REBORN"
كشفت علامة "Reborn Society" عن تشكيلتها الجديدة "Phoenix Rise" التي تستكشف فيها مجموعة من تصاميم الأزياء اليومية العصرية التي يطغى عليها الطابعين الأنيق والعفوي. وتستمد التشكيلة إلهامها من التنوع في خيارات الأزياء اليومية، حيث ابتكرت زينب الحلوه، مؤسسة العلامة، التشكيلة بهدف إتاحة الفرصة أمام العملاء للتعبير عن شخصياتهم الفريدة بطريقة إبداعية. كما تضمنت التشكيلة بعض القطع الأساسية للرجال والسيدات المناسبة لجميع أوقات اليوم. وتحتفي التشكيلة بقيم الاستقلالية والحرية التامة في التعبير عن الذات من خلال تصاميم الأزياء اليومية التي برزت ضمنها تصاميم الدنيم الداكن والقصات الواسعة.
" ZEY-YE"
ألقت تشكيلة علامة "ZEY-YE" في أسبوع دبي للموضة الضوء على رؤية العلامة ونهجها الفريد في التصميم، حيث تستكشف المستويات العالية من الإبداع والأثر المستمر للحضارات القديمة في عصرنا الحالي. وتستمد تصاميم التشكيلة إلهامها من حضارات تجاوز عمرها الألف عام ومن عناصر الطبيعة المحيطة. وتضمنت التشكيلة مجموعة من التصاميم الواسعة المزودة بأحزمة عند الخصر والقصّات الواسعة والأقمشة متقنة الصنع، كما استخدمت تقنية دمج الألوان مع إضافة إكسسوارات حيوية جسدت جوهر العلامة وقيمها الجمالية الفريدة، حيث كان الهدف الأساسي للعلامة هو إعادة إحياء الحضارات القديمة من خلال تصاميم عصرية مميزة.
"AMERICAN RAG CIE X FAD DUBAI"
تعاونت علامة "American Rag Cie" مع معهد "FAD Dubai" لتصميم الأزياء، القائم في حي دبي للتصميم، لإطلاق تشكيلة ‘One-Off'، المفهوم متعدد العلامات الذي يسلّط الضوء على مواهب الخريجين الجدد والمصممين الصاعدين. وقدّم مصممو المعهد تصاميم رفيعة المستوى إلى جانب التشكيلات المميزة من علامة "American Rag Cie"، حيث شارك طلاب المعهد في تنسيق القطع لإبداع إطلالاتٍ فريدة. وأكّد هذا التعاون على التزام علامة "American Rag Cie" بتسليط الضوء على العلامات المحلية والمواهب الجديدة، بما يعزز الابتكار ويوفر منصة للمصممين الصاعدين تساعدهم على تعلم كيفية الانتقال من مرحلة عرض تصاميمهم إلى بيعها.
"EMERGENCY ROOM X NOTHING (R)"
تعاونت علامة "Emergency Room"، التي تم تأسيسها في بيروت، مع علامة الأجهزة الذكية "Nothing" بهدف تسليط الضوء على الترابط الوثيق بين مفاهيم الاستدامة والتكنولوجيا والأزياء، وذلك من خلال تشكيلتها الجديدة "What Am I To Do With All That Is Left?". وتمحور عرض أزياء التشكيلة حول أهمية التحلي بالمرونة والإبداع لتجاوز الأوقات العصيبة والأزمات، حيث حرصت العلامة على تحويل مواد فائضة عن الحاجة من تشكيلاتها الماضية إلى تصاميم جديدة. وأسر عرض أزياء التشكيلة الحضور بحكاية شيّقة من ثلاثة أجزاء مستوحاة من ثلاث فترات مختلفة - الماضي والحاضر والمستقبل.
وتضمنت تشكيلة "الماضي"، التي رافقت عرضها موسيقى فرقة مشروع ليلى، تصاميم الأقمشة المنسوجة والقصّات الواسعة مع القبعات المزينة بالريش بألوان متنوعة تعكس مشاعر الحنين. وخيّم على تشكيلة "الحاضر" طابع مختلف تماماً باستخدام القطع باللون الأسود التي تعكس مشاعر الحزن والفقدان، حيث اعتمدت العلامة تنسيق السترات الواسعة من الصوف مع السراويل والتنانير المصنوعة من الحرير، بما يضمن إبراز القصات والتصاميم من خلال جمع الأضداد. وتمحورت تشكيلة "المستقبل" حول موضوع الأمل مع تصاميم باللون الأبيض ترمز إلى البدايات الجديدة. وسلّطت العارضات الضوء على بعض منتجات علامة "Nothing" من خلال حملها معهن أثناء استعراض قطع التشكيلة.
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