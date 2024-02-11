تختتم "جاهز-الكويت" حملتها الناجحة بإعلانها الفائز بسيارة لكزس LX600 الفاخرة

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- The PR Office) مدينة الكويت، 00 فبراير 2024: اختتمت شركة جاهز الدولية ("جاهز-الكويت")، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال منصتها الالكترونية، حملتها لنهاية العام٢٠٢٣ ، من خلال كشفها عن الفائز بسيارة لكزس LX600 الفاخرة. خلال سحب الجائزة الكبرى، وأعلنت جاهز-الكويت وجدان المطيري كفائزة بسيارة الدفع الرباعي الفاخرة، وهي جائزة فريدة من نوعها في مجال حملات خدمات توصيل الطعام في الكويت. هذا الحدث يبرز تفاني الشركة في تقدير العملاء ويضع معيارًا جديدًا للحملات الترويجية في هذا المجال.
طوال الحملة، برهنت جاهز-الكويت التزامها بتحسين تجربة العملاء. بالإضافة إلى سحب الجائزة الكبرى، نظمت جاهز-الكويت سلسلة من السحوبات، تتضمنت فرصًا للفوز بمجموعة من الجوائز القيمة. وقد لاقت هذه السحوبات تفاعلًا كبيرا من قبل قاعدة عملاء الشركة الذين حرصوا على المشاركة للفوز. خلال الحملة، منحت مجموعة من الجوائز قيمتها الإجمالية 10,000 دينار كويتي كرصيد في المحفظة و 40,000 دينار كويتي نقدًا للعملاء المحظوظين. ومنحت أيضًا جائزة نقدية قدرها 10,000 دينار كويتي لفائز واحد في السحب الأول للجائزة الكبرى.
مع اختتام الحملة، أشارت جاهز-الكويت في بيان إلى أن الشركة تطمح إلى تعزيز موقعها في السوق الكويتي عن طريق توفير تجارب متنوعة للعملاء تتجاوز خدماتها الأساسية. قامت جاهز-الكويت بتكوين عدة تعاونات مثمرة طوال عام 2023 مع مطاعم متنوعة ومؤسسات وشركات داخل القطاع الخاص للتفاعل مع قاعدتها المتزايدة من العملاء. كما قامت الشركة بتحديث تطبيقها المحمول بفعالية لتقديم خدمات قيمة مضافة استثنائية لعملائها، مع إطلاق مجموعة من العروض. تتناسب هذه المبادرات، بالإضافة إلى الأنشطة مثل حملة نهاية العام، مع رؤية الشركة، و أهدافها لخلق تجربة مستخدم شاملة ومثرية. ومع استمرار جاهز-الكويت في التطور، تظل الشركة ملتزمة بتقديم حلول مبتكرة وتعزيز ارتباط قوي مع المجتمع، مما يعزز مكانتها كقائد في صناعة توصيل الطعام في الكويت.
بهذا الصدد صرح فيصل الساعي، مدير التسويق في جاهز-الكويت: "نحن في جاهز-الكويت نود نهنيء الفائزة وجدان المطيري بالفوز بالجائزة الكبرى، سيارة لكزس LX600 الفاخرة، كما نود أن نشكر عملائنا على النجاح الكبير لحملتنا نهاية العام وسعدنا بالتفاعل الإيجابي التي تلقيناه. هدفنا من تنظيم حملة نهاية العام كان تكريم عملائنا المخلصين الذين اختاروا جاهز-الكويت كخدمة توصيل طعام مفضلة في الكويت. قدمت لنا هذه الحملة فرصة لرد الجميل للعملاء عن طريق مكافأتهم بجوائز متنوعة، إلى جانب تطبيق متقدم يقدم ميزات فريدة. "
وأضاف الساعي: "مع تقدم جاهز-الكويت، نظل ملتزمين بريادة معايير جديدة في قطاع توصيل الطعام. بإلتزامنا التوجه الخاص نحو العملاء وحلولنا المبتكرة، نهدف إلى مواصلة تشكيل مستقبل توصيل الطعام في الكويت، مقدمين راحة لا مثيل لها وتجارب استثنائية. وسنواصل بالتأكيد إطلاق تجارب قيمة تمكننا من التفاعل مع عملائنا على مستويات مختلفة."
من الجدير بالذكر أن جاهز-الكويت دخلت إلى صناعة توصيل الطعام التنافسية بنهج مبتكر يركز على تعزيز تجربة التوصيل للعملاء والمطاعم. من خلال السماح للعملاء بوضع دبوس لتوصيل بدون الحاجة إلى إدخال عنوان، كما توفر جاهز-الكويت تجربة سلسة وبديهية تأخذ الراحة إلى مستوى جديد. تمكن المنصة مستخدميها من خيارات دفع مرنة، مما يوفر حرية الدفع في أي وقت، سواء قبل أو بعد التوصيل، ويضع التحكم بشكل كامل في أيدي العملاء. بالإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع شركاء مختارين، تقدم جاهز خصومات تصل إلى 50% في بعض المطاعم، مما يوفر قيمة لا مثيل لها ويجعلها خيارًا مفضلا لتوصيل الطعام في الكويت.
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