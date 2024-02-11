غرفة الشارقة تعزز التعاون مع غرفة عُمان بمحافظة شمال الباطنة في مجالات التجارة والاستثمار

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 11 فبراير، 2024:
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة أوجه التعاون في المجال الاستثماري وتطوير الآليات التي تكفل تعزيز الجهود المشتركة لدعم مجتمع الأعمال في كل من إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، وتبادُل التعريف بالفرص الواعدة في كافة القطاعات، والعمل على دعم نمو الأعمال الناشئة والاستفادة من الإمكانيات السياحية والتجارية لدى الجانبين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بين سعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، بحضور كل من سعادة مريم الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في غرفة الشارقة، وراشد بن سالم بن علي الغافري، مدير فرع غرفة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.
دعوة للقطاع الخاص
وتلقت غرفة الشارقة دعوة من الوفد العماني للقطاع الخاص في الإمارة للمشاركة في منتدى صحار للاستثمار 2024، المزمع عقده في محافظة شمال الباطنة خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير الجاري، كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية المنتديات التي تجمع رجال الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات بنظرائهم في سلطنة عمان ودور تلك المنتديات في دعم القطاع الخاص وتحفيزه على زيادة استثماراته وتسليط الضوء على الوجهات الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وتنويع الاستثمارات في القطاعات الرئيسية التي تقود ازدهار القطاع الخاص وتسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات التجارية المشتركة بين الشارقة ومحافظة شمال الباطنة، إلى جانب بحث التعاون بين الغرفتين في مجال تدريب والتأهيل، حيث أبدت غرفة الشارقة استعدادها لتدريب طلبة الجامعات من سلطنة عمان في تخصصات اقتصادية وإدارية عبر الدورات التي ينظمها مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة.
تعزيز الشراكات
وأكد سعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر حرص غرفة الشارقة على تعزيز الشراكات التجارية بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان وتكثيف تواصل القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات واستكشاف الفرص من خلال تنظيم المنتديات واللقاءات المشتركة التي تجمع رجال الأعمال من الجانبين وتسهم في بناء شراكات جديدة للارتقاء بحجم التبادل التجاري بما يتناسب مع ما تتمتع به دولة الإمارات وسلطنة عمان من إمكانيات في مختلف القطاعات الواعدة.
وأعرب بوخاطر عن ترحيبه بدعوة الجانب العماني للقطاع الخاص في الشارقة للمشاركة في منتدى صحار للاستثمار 2024، مشيراً إلى استعداد غرفة الشارقة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في الاستفادة من المنتديات والمساهمة في مد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال في الشارقة وعُمان، إضافةً إلى تطوير التعاون بين الغرفتين في مجال التدريب والتأهيل، واستفادة المتدربين من الخبرات والتجارب ليكونوا سفراء للتعاون بين القطاعين الخاص في كل من الشارقة وعُمان.
نمو متواصل للعلاقات
من جانبه سلط سعادة المهندس سعيد بن علي العبري، الضوء على العلاقات التجارية والسياحية بين رجال الأعمال في سلطنة عمان والشارقة والإمارات وما تتمتع به من نمو متواصل، وقدم خلال اللقاء شرحاً حول استعدادات فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة لتنظيم منتدى صحار للاستثمار قبل نهاية الشهر الجاري الذي يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة شمال الباطنة، وتحفيز نمو المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات بما فيها التجارة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية، داعياً مجتمع الأعمال في الشارقة للمشاركة في المنتدى ونقاشاته التي تتمحور حول الفرص الاستثمارية التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات كالتصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة.
MENAFN11022024006976014991ID1107838054
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.