"إكسبو الشارقة" يبحث تعزيز التعاون وتنظيم المعارض المشتركة مع مركز التجارة العالمي بإسطنبول

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 11 فبراير، 2024:
بحث مركز إكسبو الشارقة مع مركز التجارة العالمي بإسطنبول تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التجارية المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب لتنمية قطاع المعارض والاستفادة من أحدث الإمكانيات اللوجستية والتكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات للعارضين المحليين والدوليين وللزوار، وزيادة الأحداث التي من شأنها أن تعزز فرص التواصل بين مجتمع الأعمال لاستكشاف أسواق المنطقة في مختلف الأنشطة التجارية.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عُقد في "إكسبو الشارقة"، بين سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وكوسكان اكمان المدير الفني لمركز التجارة العالمي بإسطنبول الذي وجه دعوة لسعادة سيف محمد المدفع لزيارة مركز التجارة العالمي بإسطنبول، كما استعرض اللقاء بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين الخدمات التي يتم تقديمها للعارضين، وناقشا استفادة قطاع المعارض من العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا.
آفاق جديدة للعارضين
وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن مركز إكسبو الشارقة يحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المراكز التجارية العالمية، بما يعزز من مكانة المركز على خارطة المعارض الدولية ويبرز ما يمتلكه من سجل حافل بالنجاحات في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، معرباً عن تطلعه إلى زيارة مركز التجارة العالمي بإسطنبول والتعرف على مرافقه وأنشطته، وتبادل الأفكار والمقترحات لتعزيز التعاون المشترك مع قطاع المعارض في تركيا في إطار رؤية إكسبو الشارقة الاستراتيجية لتعزيز القطاع وتوسيع نطاقه ليشمل أسواقاً متنوعة بما يضمن فتح آفاق جديدة للعارضين في الإمارات وتركيا، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية المتينة بين الإمارات وتركيا تُشكل قاعدة قوية لتعزيز التعاون بين مركز إكسبو الشارقة ومركز التجارة العالمي بإسطنبول، وتمثل فرصة للمركزين لبحث أحدث التطورات في مجال تنظيم المعارض سعياً لترسيخ أفضل الممارسات العالمية التي تكفل تعزيز صناعة المعارض وتقديم تجربة مميزة للعارضين والزوار.
وفي ختام اللقاء قدم سعادة سيف محمد المدفع درع تذكاري لكوسكان اكمان الذي أعرب عن شكره على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن هذا اللقاء يمهد لانطلاقة جديدة للتعاون بين الجانبين، مشيداً بالممارسات التنظيمية لمركز إكسبو الشارقة التي تمكنه من تنظيم مجموعة من كبرى المعارض المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة.
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