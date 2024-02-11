الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة تكرم شركاءها الاستراتيجيين والداعمين

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- Misbar Communications) الشارقة، 9 فبراير، 2024:
تقديراً لجهودهم في دعم منظومة العمل الجماعي ودورهم كشركاء في النجاح، كرمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة 18 جهة حكومية وخاصة من شركائها الاستراتيجيين والموردين الداعمين لها خلال عام 2023، و35 فرداً داعماً، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الأمانة العامة في مبنى المجلس بالشارقة.
شهد الحفل حضور سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا رئيس هيئة شؤون الأسرة والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وسعادة المهندس عمر بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وعدد من مسؤولي الدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات في القطاع الخاص إلى جانب المكرمين من الرعاة والداعمين.
شركاء النجاح والتميز
وأشارت سعادة الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا إلى أن تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار حرص المجلس على الاحتفاء بشركائه الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم، وعرفاناً بدورهم كشركاء في تعزيز نجاحات وإنجازات المجلس الذي يقدم جهود رائدة في خدمة كافة قضايا الأسرة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة الشارقة في ظل الدعم المتواصل والتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ومتابعة سموهما الحثيث لكافة أعمال المجلس وحرصهما الدائم على تنفيذ السياسات المجتمعية الرائدة في مختلف المجالات والقضايا التي تهم الأسرة، والتوجيه بالارتقاء في الأداء لتحقيق التطلعات المنشودة والنتائج المأمولة، بهدف النهوض بالأسرة وتمكين أفرادها من أداء أدوارهم في المجتمع وضمان استقرارهم.
نموذج رائد
وأشارت سعادة الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا إلى أن إمارة الشارقة تعتبر نموذجاً رائدًا في تعزيز قيم التعاون والشراكة والعمل الجماعي، بهدف خدمة القضايا التنموية في كافة المجالات، ويعكس هذا التكريم التضافر الفعّال بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة والجهات الداعمة والمتعاونة، ويؤكد على عمق التماسك والتلاحم بين أفراد المجتمع والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدة أن المجلس حريص على التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ضمن شراكات استراتيجية تدعم الرؤية المشتركة في تعزيز سعادة الفرد والمجتمع، وضمان الريادة والتميز في بناء الأسرة وتنميتها والارتقاء بها.
من جهتهم، أشاد ممثلو المؤسسات والشركات التي تم تكريمها بحرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة على تقدير جهود شركائها، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون مع المجلس ومواصلة جهودهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.
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