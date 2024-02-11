"مترو برازيل" تشهد نمواً في المبيعات بنسبة 210 في المائة تمهيداً لتوسّع استراتيجيّ كبير في العام 2024

(MENAFN
- CommuniGate Middle East) الإمارات العربية المتحدة، 08 فبراير 2024
شهدت شركة "مترو برازيل"، إحدى منصات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية الرائدة في الشرق الأوسط والمتخصصة في بيع المشدّات البرازيلية، نمواً ملحوظاً في العام 2023 مدفوعاً بزيادة في المبيعات وصلت إلى 210 في المائة، فضلاً عن ارتفاع واضح بلغ نسبة 161 في المائة في عدد الطلبات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي. ويعزى هذا النمو الاستثنائي إلى الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الشركة، إلى جانب دمجها للتكنولوجيات المتقدّمة وافتتاحها لمستودعها المتطوّر في دبي كوميرسيتي.
وتهدف "مترو برازيل" في إطار هذا النمو إلى توسيع حضورها ضمن المنصات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2024، ومنها منصات "أمازون" و"نون" وغيرها من المنصات الرائدة في المنطقة.
وتعمل الشركة، في إطار الطلب المتزايد على المشدات في دول مجلس التعاون الخليجي، على ترسيخ مكانتها في السوق الإقليمية تماشياً مع الاتجاهات المتغيرة لسوق البيع بالتجزئة. فوفق أحدث تقرير صادر عن "مترو برازيل"، يُتوقّع أن يصل حجم السوق المتاح عالمياً إلى 218.19 مليار دولار أمريكي ليسجّل زيادة بنسبة 3.98 في المائة بحلول العام 2028، بينما يتوقّع أن يحقق السوق المتاح في مجلس التعاون الخليجي 3.5 مليار دولار أمريكي ليسجّل نمواً بنسبة 1.83 في المائة.
وقال علاء قره علي، الرئيس التنفيذي لـ "مترو برازيل": "نفخر، في "مترو برازيل"، بالنمو الكبير الذي حققناه في العام 2023 نتيجة لجهودنا العديدة، التي شملت إبرامنا لشراكات مع العديد من الموردين الدوليين وشركات الخدمات اللوجستية، بما في ذلك "أرامكس" و"دي اتش ال “، مما مكّننا من تلبية طلبات العملاء في الوقت المحدد. كما أدت التعيينات التي أجريناها للوظائف الاستراتيجية إلى زيادة خبرة طاقم العمل واستعداده للتطورات القادمة. ونتطلّع قدماً لمستقبل سوق الملابس الداخلية في المنطقة، إذ حرصنا على وضع خطط جديدة لأعمالنا في العام 2024. ونعمل حالياً على تأمين رأس المال الاستثماري، من أجل المزيد من التوسع في منطقة الشرق الأوسط. وتعدّ استراتيجية العمل هذه خطوة مهمة لنجاحنا المستمر ومرونة الشركة ضمن هذا المشهد الديناميكي للسوق، وقد تتضمن أيضًا إطلاق متاجر فعلية في المستقبل."
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل منصة "مترو برازيل" باستمرار على تحديث منتجاتها من المشدات البرازيلية وفقًا لاحتياجات السوق واتجاهات الموضة، وتتطلّع للتعاون مع العديد من الموردين المعتمدين دوليًا لتوفير المشدات البرازيلية المخصصة بجودة عالية وتكنولوجيا متقدمة للمنطقة. كما ساهم مستودعها في دبي كوميرسيتي بشكل كبير في تعزيز القدرات اللوجستية للشركة وضمان حضورها القوي في السوق المستهدف.
وتجدر الإشارة إلى أن "مترو برازيل" استطاعت تعزيز مكانتها في السوق من خلال أحدث التقنيات التي تستخدمها في المشدات البرازيلية، كما تسعى لدخول أسواق جديدة، وضمان النمو المستدام والنجاح الدائم لها، وذلك في إطار حرصها على تقديم أعلى معايير الابتكار والتميّز.
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