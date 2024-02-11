الخبير الاستراتيجي دانيال برومبرغ يحلل سياسة إيران ضمن "محور المقاومة" في محاضرة عامة بجامعة جورجتاون في قطر

(MENAFN
- BLJ Worldwide) في محاضرة عامة بجامعة جورجتاون في قطر، استعرض الدكتور دانيال برومبرغ، خبير شؤون الشرق الأوسط رؤيته حول التحديات المتنامية التي تواجه إيران وحلفائها فيما يعرف باسم "محور المقاومة" في سعيها لاحتواء ديناميكية التصعيد التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر ومحاولة السيطرة عليها.
يعرف الدكتور برومبرغ بأنه مؤلف كتاب "إعادة اختراع الخميني"، من بين عدة كتب أخرى، ويعمل كمستشار أول لبرنامج الديمقراطية والحكم في جامعة جورجتاون وزميل أول غير مقيم في المركز العربي في واشنطن العاصمة.
وأدار الندوة الدكتور مهران كامرافا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورجتاون في قطر ومؤلف كتاب "السياسة الصالحة: القوة والمرونة في إيران" (2023)، وقدم الدكتور برومبرغ باعتباره "أحد أكثر المراقبين ذكاء في منطقة الشرق الأوسط".
خلال حديثه، قام الدكتور برومبرغ بتفكيك استراتيجية المقاومة التي تتطلب من إيران الحفاظ على التوازن بين أهدافها العسكرية والسياسية والدبلوماسية بشكل متزايد مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي في الوقت الذي تمهد فيه الطريق لخلافة قيادة الدولة.
وقال الدكتور برومبرغ: " محور المقاومة هو في الأساس عملية توازن، واستراتيجية للوصول إلى "نقطة مقبولة" بين أجندات وأهداف متعددة، ولكن هدفها النهائي هو بقاء النظام".
وفي معرض تسليطه الضوء على تعقيدات هذا التوازن، أشار الدكتور برومبرغ إلى أنه "ينبغي علينا أن ندرك أن سردية المقاومة تتغير باستمرار وتدمج عناصر جديدة، لديها منظور عالمي أوسع بكثير، وقد تم توسيع نطاقها لتشمل روسيا والصين"، مضيفا أن "دور الصين في المساعدة على ولادة واستئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية أمر أساسي للعملية الدبلوماسية. لذا فإن المقاومة تعني أيضا الدبلوماسية وجلب حلفاء جدد إلى المعسكر".
كما دفع بأن عملية التوازن هذه تتطلب الحفاظ على علاقات طيبة مع الحلفاء الإقليميين بطريقة تضمن لإيران امكانية الدفاع عن مصالحها العسكرية والاقتصادية مع تجنب أي خطر لحرب واسعة النطاق مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وشدد الدكتور برومبرغ على أن وضع نهاية تتضمن حلا للحرب على غزة، لتكون نهاية تؤدي إلى عملية دبلوماسية، أمر ضروري لتخفيف حدة التوترات مع إيران، وأضاف: "فقط إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، فيمكننا أن نأمل في إيقاف التصعيد الذي يحدث والعودة في الاتجاه المعاكس".
وعقب المحاضرة، شارك الدكتور برومبرغ في مزيد من التفاعل مع الجمهور، كجزء من حوار مستمر تم تعزيزه خلال مشاركته التي استمرت أسبوعا في جامعة جورجتاون في قطر. وشملت زيارته، التي تأتي في إطار برنامج زيارات ممتد يشمل العديد من أعضاء هيئة التدريس القادمين من واشنطن العاصمة لفترات قصيرة، الذي بدأه د. صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر، الذي يتضمن لقاءات مع الطلاب وإلقاء العديد من المحاضرات كجزء من سلسلة ندوات أعضاء هيئة التدريس.
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