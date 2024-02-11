نيسان تكشف عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2023

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- Edelman) يوكوهاما، اليابان (9 فبراير 2024) - كشفت شركة نيسان موتور المحدودة أمس عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
أبرز النتائج المالية للفترة الممتدّة من أبريل إلى ديسمبر
سجّل صافي الإيرادات الموحّدة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 9.171 تريليون ينّ، والأرباح التشغيلية الموحّدة 478.4 مليار ينّ، فيما بلغت نسبة هامش الربح التشغيلي 5.2 بالمئة. وبلغ الدخل الصافي في الأشهر التسعة 325.4 مليار ينّ.
وتحسن الأداء خلال هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي، ولا تزال الشركة في طريقها لتحقيق نمو مربح للعام المالي بأكمله، ما يعكس التقدم المطرد الذي تم تحقيقه خلال تنفيذ خطة التحوّل Nissan NEXT. وجاءت الزيادة في الإيرادات والأرباح التشغيلية مدفوعة في المقام الأول بتحسن مبيعات الوحدات وتحسين الأسعار في أسواقنا الرئيسية.
يلخص الجدول التالي النتائج المالية لشركة نيسان للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023، وهي محسوبة وفقًا لطريقة حساب الأسهم للمشروع المشترك للمجموعة في الصين:
على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين2
مليار ينّ الربع الثالث من السنة المالية 2022 الربع الثالث من السنة المالية 2023 الفارق مقارنة بالسنة المالية 2022
صافي الإيرادات 7,499.7 9,171.4 +1,671.7
الأرباح التشغيلية 289.7 478.4 +188.7
نسبة هامش الربح التشغيلي 3.9% 5.2% 1.3 نقاط
الربح العادي 380.4 540.1 +159.7
الدخل الصافي1 115.0 325.4 +210.3
بناءً على متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية البالغ 143 ينّ ياباني / دولار أمريكي و155 ينّ ياباني / يورو في الربع الثالث من السنة المالية 2023 وحتى تاريخه.
وعلى أساس معادلة الإدارة التي تتضمن المجموع النسبي للنتائج من مشروع نيسان المشترك في الصين، بلغت الأرباح التشغيلية 487.1 مليار ينّ، أي ما يعادل هامش تشغيل بنسبة 5.0 بالمئة.
أبرز النتائج المالية للربع الثالث
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر 2023، بلغ صافي الإيرادات الموحدة 3.108 تريليون ينّ، وبلغت الأرباح التشغيلية الموحدة 141.6 مليار ينّ، ما يمثل هامش ربح تشغيلي بنسبة 4.6 بالمئة.
ويلخّص الجدول التالي النتائج المالية لشركة نيسان لفترة الأشهر الثلاثة المحسوبة وفق طريقة حساب الأسهم للمشروع المشترك للمجموعة في الصين:
(على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين) 2
مليار ينّ الربع الثالث من السنة المالية 2022 الربع الثالث من السنة المالية 2023 الفارق مقارنة بالسنة المالية 2022
صافي الإيرادات 2,837.4 3,108.1 +270.6
الأرباح التشغيلية 133.1 141.6 +8.5
الدخل الصافي1 50.6 29.1 -21.4
بناءً على متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية البالغ 148ينّ ياباني / دولار أمريكي و159 ينّ ياباني / يورو في الربع الثالث من السنة المالية 2023
توقّعات السنة المالية 2023
قامت نيسان بتعديل توقعاتها لحجم مبيعات العام بأكمله من 3.7 مليون إلى 3.55 مليون وحدة بسبب الاضطراب اللوجستي المؤقت واحتدام المنافسة.
ومع ذلك، تحتفظ الشركة بنظرة مستقبلية دون تغيير لأدائها المالي، ما يعكس التأثير على الإيرادات والأرباح من الافتراضات المحدّثة لأسعار صرف العملات الأجنبية.
(على أساس بورصة طوكيو – على أساس الحصة في المشروع المشترك بالصين) 2
مليار ين التوقعات السابقة للسنة المالية 2023 مراجعة توقعات السنة المالية 2023 الفرق في مقابل التوقعات السابقة
صافي الإيرادات 13,000 13,000 -
الأرباح التشغيلية 620.0 620.0 -
الدخل الصافي1 390.0 390.0 -
بناءً على متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية البالغ 144 ينّ ياباني / دولار أمريكي و156 ينّ ياباني / يورو في للتوقعات المراجعة للسنة المالية 2023
1 الدخل الصافي يُعزى إلى مالكي الشركة الأم
2 منذ بداية السنة المالية 2013، أعلنت "نيسان" عن أرقام تم حسابها وفق الأسلوب المحاسبي لقياس العائد على حصة المجموعة في مشروعها المشترك مع دونغ فينغ في الصين. ورغم أن أرقام الدخل الصافي لم تتغير وفق هذه المنهجية في المحاسبة، لم تعد بيانات دخل حساب الحصص تتضمن نتائج دونغ-فينغ-نيسان في العائدات والأرباح التشغيلية.
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