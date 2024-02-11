اتحاد " الرياضة للجميع" يوقع اتفاقية مع البنك السعودي الأول لرعاية ماراثون الرياض

(MENAFN
- APCO Worldwide) أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اليوم ٩ فبراير ٢٠٢٤، توقيع اتفاقية شراكة مع البنك السعودي الأول، ليكون "الشريك المقدم" لماراثون الرياض 2024 الذي ينظمه الاتحاد في العاشر من فبراير بمدينة الرياض.
ووقع الاتفاقية من جانب الاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء بنت صالح الحصيني المدير التنفيذي للاتحاد، ومن جانب البنك السعودي عمر باتياه رئيس إدارة التسويق وتجربة العميل، وذلك في مقر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، حيث يأتي توقيع الاتفاقية امتدادًا لتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في الأحداث والفعاليات الرياضية في المملكة.
وتستضيف الرياض في ١٠ فبراير فعالية ماراثون الرياض في نسختها الثالثة وهو ماراثون احترافي يُقام في المملكة العربية السعودية والذي تم اعتماده من قبل الاتحاد الآسيوي والدولي لألعاب القوى، كما يعتبر أحد أبرز الفعاليات الرياضية من نوعها بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حتى اليوم، وهو ما يمثل علامة فارقة في رحلة الاتحاد نحو تعزيز مزايا وفوائد ممارسة الرياضة والتمارين البدنية لكافة أفراد المجتمع داخل المملكة، حيث يأتي إطلاق ماراثون الرياض لهذا العام، بعد النجاح الذي حققه سباق ماراثون الرياض الدولي في النسخة السابقة بتواجد أكثر من 15000 مشارك من أكثر من 120 جنسية من مختلف دول العالم.
من جانبها، قالت شيماء بنت صالح الحصيني المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع: ” نسعد في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع البنك السعودي الأول بصفته "الشريك المقدم" لماراثون الرياض، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في نجاح الحدث الرياضي المرتب في الرياض، ودعم مشاركة الجميع من مختلف الفئات في برامج وفعاليات الرياضات المجتمعية ".
وقال عمر باتياه رئيس إدارة التسويق وتجربة العميل في "الأول": “سعيدين بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من خلال ماراثون الرياض، ونؤمن بدور الرياضات المجتمعية في تعزيز صحة مجتمعاتنا، وتعكس هذه الشراكة التزامنا في البنك السعودي الأول بأهمية الرياضة ودورها الرئيسي في تحسين جودة الحياة للجميع".
وتأتي هذه الشراكة بالتناغم مع أهداف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتحفيز شرائح المجتمع على ممارسة النشاطات البدنية ببرامج ومبادرات مبتكرة، وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030 لرفع نسبة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.
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