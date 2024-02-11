الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 850 جنديا أوكرانيا خلال يوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن خسائر الجيس الأوكراني بلغت حوالي 855 جنديا بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:



- صد 5 هجمات للعدو على محور كوبيانسك، والخسائر الأوكرانية بلغت نحو 210 عسكريين.

- صد هجومين على محور كراسني ليمان، والعدو يخسر نحو 120 جنديا.



- صد 11 هجوما على محور دونيتسك وخسائر العدو تصل إلى 325 جنديا بين قتيل وجريح.



- على محور جنوب دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية نحو 150 عسكريا

على محور خيرسون خسر العدو نحو 50 جنديا.



- إصابة مركز التحكم التابع للواء الاقتحام الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة نوفوغرودوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك ضرب مستودع لأسلحة الطيران، وإصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 119 منطقة

إسقاط 30 طائرة أوكرانية بدون طيار.

RT