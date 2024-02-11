تعرف على حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عودة النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب، حتى أصبح اسم "شيرين" يتصدر الترند على منصة إكس.
وانتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى عودة النجمين مجدداً بعد طلاقهما مرتين.
وكشف المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين حقيقة المزاعم المتداولة بشأن عودتها إلى حسام حبيب، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، وأن شيرين لم تتزوج منه مجدداً.
وبحسب مواقع مصرية أخرى، صرحت شيرين بأن "الزواج والطلاق أساسه الإشهار، ففي حال رجعنا، سنعلن مثلما أعلنا قبل طلاقنا.. دلوقتي إحنا بنشتغل وبس".
وأوضح المحامي أن التواصل بين الثنائي لم ينقطع منذ وقوع الطلاق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بل ظلت العلاقة قائمة بينهما في إطار من الود والاحترام، وليست سيئة كما يزعم البعض.
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