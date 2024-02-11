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تعرف على حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب

2/11/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عودة النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب، حتى أصبح اسم "شيرين" يتصدر الترند على منصة إكس.
وانتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى عودة النجمين مجدداً بعد طلاقهما مرتين.


وكشف المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين حقيقة المزاعم المتداولة بشأن عودتها إلى حسام حبيب، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، وأن شيرين لم تتزوج منه مجدداً.


وبحسب مواقع مصرية أخرى، صرحت شيرين بأن "الزواج والطلاق أساسه الإشهار، ففي حال رجعنا، سنعلن مثلما أعلنا قبل طلاقنا.. دلوقتي إحنا بنشتغل وبس".


وأوضح المحامي أن التواصل بين الثنائي لم ينقطع منذ وقوع الطلاق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بل ظلت العلاقة قائمة بينهما في إطار من الود والاحترام، وليست سيئة كما يزعم البعض.

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