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صحيفة عبرية: إسرائيل كانت عرضة لتجسس عميق من حماس

2/11/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية أن إسرائيل كانت عرضة لتجسس عميق من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وقال المصدر ذاته إنه كانت لدى قوات النخبة بحماس معلومات عن مواقع حساسة وسرية.

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