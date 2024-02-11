صحيفة عبرية: إسرائيل كانت عرضة لتجسس عميق من حماس

صحيفة عبرية: إسرائيل كانت عرضة لتجسس عميق من حماس
التاريخ
2/11/2024 8:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية أن إسرائيل كانت عرضة لتجسس عميق من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال المصدر ذاته إنه كانت لدى قوات النخبة بحماس معلومات عن مواقع حساسة وسرية.
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