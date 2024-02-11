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مناشدة بالبحث عن مسن ثمانيني مفقود في عمان منذ امس

2/11/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشدت عائلة الحاج محمد عرسان ابراهيم محمد "ابو رائد" 82 عاماً، بالمساعدة في العثور عليه، بعد أن خرج من منزله في منطقة الحسين بعمان، منذ ظهر يوم أمس ولم يعد حتى هذه اللحظة.
وقالت العائلة إن والدهم الحاج محمد عرسان ابراهيم لا يعاني من أي أمراض إلا مرض الضغط، مضيفة أنه يتمتع بصحة جيدة ويخرج كل يوم للتسوق.
وبينت العائلة أنها أبلغت الأمن العام، وبحثت في المستشفيات والمراكز الصحية ومختلف المناطق التي قد يتواجد فيها لكن دون فائدة.
وناشدت العائلة كل من يراه أو يعرف عنه أية معلومات الاتصال على الارقام التالية و تبليغ أقرب مركز أمني.
علاء: 0798767071 / عرسان: 0796237712




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