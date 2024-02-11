بعد غياب 6 سنوات.. 'مستر بين' يستعد للعودة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد غياب لأكثر من 6 سنوات، من المقرر أن يعود "مستر بين" بقوة في أحد أدواره الأكثر شهرة، من خلال عمل جديد يواصل فيه رحلة بطولة شخصية العميل المخابراتي "جوني إنجليش".وبعد مرور 6 سنوات على الجزء الثالث، أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الممثل البريطاني روان أتكينسون (69 عاماً) سيبدأ تصوير أولى مشاهد جزء رابع من سلسلة أفلام "جوني إنجليش"، مطلع الصيف المقبل.ويُعتبر إنجليش أحد أدوار أتكينسون الأكثر شهرة، الذي قدّمه على مدار 15 عاماً، ويتناول في إطار كوميدي، مواجهات جاسوس بريطاني متميز، على غرار شخصية "العميل البريطاني جيمس بوند 007".



وشوهد روان آخر مرة على أنه الجاسوس الفخري في الجزء الثالث من فيلم "جوني إنجليش" عام 2018، إلى جانب بن ميلر وإيما طومسون.



أما الجزء الرابع، فمن المرتقب أن تنتجه شركة "ووركينغ تايتل فيلمز"، وهي فرع مستحدث من شركة "يونيفرسال بيكتشرز" بعدما كانت شركة "يونيفرسال بيكتشرز" قد أنتجت الأجزاء الثلاثة الأولى ما بين عامي 2003 و2018.

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