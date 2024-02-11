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4 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

2/11/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شنت 4 غارات إسرائيلية على بلدة يارون ومنطقة جبل بلاط جنوبي لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

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