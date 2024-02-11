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نيرمين الفقي تروّج لمسلسلها في رمضان 2024

2/11/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة نيرمين الفقي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور من أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "محارب" الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.
وعلقت نيرمين على الصور قائلة: "من كواليس مسلسل محارب إنتاج الأستاذ أحمد السبكي وإخراج مدام شرين عادل وتأليف الأستاذ محمد بشير بطولة نخبة من نجوم الفن يارب النجاح والتوفيق لينا جميعا".

لها

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