نيرمين الفقي تروّج لمسلسلها في رمضان 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة نيرمين الفقي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور من أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "محارب" الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.
وعلقت نيرمين على الصور قائلة: "من كواليس مسلسل محارب إنتاج الأستاذ أحمد السبكي وإخراج مدام شرين عادل وتأليف الأستاذ محمد بشير بطولة نخبة من نجوم الفن يارب النجاح والتوفيق لينا جميعا".
لها
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