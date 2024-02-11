محكمة الاحتلال تقرر هدم منزل المعتقل عبد الله مساد من كفر دان غرب جنين

MENAFN - Al Wakeel News)قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس هدم منزل المعتقل عبد الله مساد من بلدة كفر دان غرب جنين، بعد رفض طلب الاستنئاف الذي تقدم به مركز الدفاع عن الفرد- هموكيد.



وقال ذوو المعتقل لـ"وفا "، إن المركز أبلغهم بقرار الاحتلال هدم المنزل ورفض الاستئناف الذي تقدم به، دون تحديد موعد لتنفيذ عملية الهدم.



ويتكون المنزل الذي تم إخلاؤه من ثلاثة طوابق، وكان يؤوي 13 فردا ومساحته 330 مترا.



يشار إلى أن المعتقل عبد الله مساد طالب في جامعة النجاح قسم الهندسة الإلكترونية، اعتقل مع شقيقه عبد العزيز منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، ويقبعان في سجن عوفر غرب رام الله.

