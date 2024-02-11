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قوات خاصة إسرائيلية تعتقل شابا من رام الله

2/11/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الأحد، شابا من حي عين مصباح في مدينة رام الله.


وقالت مصادر أمنية لـ"وفا "، إن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت الشاب مهدي جمال أبو شريفة (30 عاما) من منزله بحي عين مصباح في مدينة رام الله.


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