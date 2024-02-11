قوات خاصة إسرائيلية تعتقل شابا من رام الله

قوات خاصة إسرائيلية تعتقل شابا من رام الله
التاريخ
2/11/2024 8:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الأحد، شابا من حي عين مصباح في مدينة رام الله.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا "، إن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت الشاب مهدي جمال أبو شريفة (30 عاما) من منزله بحي عين مصباح في مدينة رام الله.
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