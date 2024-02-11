رئيس مجلس الأعيان ينعى الشهيدين العبادي والخضير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، اللذين استشهدا صباح اليوم الأحد، بعد نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية، إثر سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية.



وقال الفايز في بيان، إننا في مجلس الأعيان إذ ننعي الشهيدين، فأننا نتقدم من ذويهما واهلهما ومحبيهما، ومن رفاقهما في السلاح، بأحر التعازي وأصدق المواساة، فأننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان وحسن العزاء.