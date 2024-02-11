الصداقة الأردنية الهولندية في الأعيان تبحث مع السفير الهولندي تعزيز العلاقات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الصداقة الأردنية الهولندية في مجلس الأعيان برئاسة العين إحسان بركات، اليوم الأحد، مع السفير الهولندي لدّى المملكة هاري فيرفاي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وأكدت العين بركات، عمق العلاقات الأردنية الهولندية وتميزها، التي أرسى دعائمها قيادة البلدين الصديقين، وأن هذه العلاقات تشهد تطوراً كبيراً لا سيما في المجالات الاقتصادية والبرلمانية والقانونية، لافتة إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع هولندا كونها تحظى بمراتب متقدمة عالمياً.



وأشارت إلى تشابه المواقف بين البلدين في مختلف القضايا الدولية خاصة موقف هولندا من القضية الفلسطينية الداعي إلى حل الدولتين، الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية كافة، لتحقيق السلام العادل والشامل ويضمن أمن واستقرار المنطقة وانهاء الصراعات.



وأكدت العين بركات، ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي لا يمكن الاستغناء عن دورها الأساسي في توفير خدمات حيوية للاجئين.



من جانبه، قال السفير، إن الأردن وهولندا تربطهما علاقات صداقة متينة وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن الأردن يؤدي دورا دبلوماسيا قويا في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، خاصة تجاه القضية الفلسطينية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وثمن جهود جلالته الدؤوبة الرامية لتعزيز العلاقات الأردنية مع هولندا ودول العالم، مشيراً إلى دعم بلاده لحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل في المنطقة.



ولفت الهولندي إلى أن الأردن استقبل اعداداً كبيرة من اللاجئين على أرضه، وقدم الخدمات لهم خاصة السكن والصحة والتعليم، مؤكداً استمرار بلاده بدعم الأردن ليتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات للاجئين وتحسينها.



وتحدث السفير، حول العديد من المشاريع القائمة بين البلدين، منها المشاركة بدعم المرأة، واشراكها في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية، والاهتمام بالقطاع الزراعي، والمشاريع التي تختص بالطاقة والمياه.



من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة الأعيان: أحمد طبيشات، والمهندس خالد رمضان، والدكتور زهير أبو فارس، والدكتورة عبلة عماوي، والدكتورة ميسون العتوم، ومها البهو، بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه العلاقات الأردنية الهولندية، واستمرارها في تقديم الدعم للاجئين في المملكة.



وطالبوا بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الضغط على إسرائيل، لإيقاف فوري لإطلاق النار والحد من العدوان على المدنيين الأبرياء في غزة، مؤكدين ضرورة العمل على استصدار قرار لوقف إطلاق النار من مجلس الأمن الدولي، ترجمة وحماية لقرار محكمة العدل الدولية بتطبيق التدابير المؤقتة بما يتعلق بالحرب على غزة.



وأشاروا إلى أهمية استمرار التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والسياسية منها.