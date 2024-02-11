الشوبكي: اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق مهمة للأردن.. استمع

الشوبكي: اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق مهمة للأردن.. استمع
التاريخ
2/11/2024 8:10:14 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال الباحث الاقتصادي المختص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق مهمة للأردن.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الباحث الاقتصادي المختص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي: اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق مهمة للأردن
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