منتخبنا الوطني يلاقي جنوب أفريقيا وديا في لقاء من أجل الإنسانية

MENAFN - Palestine News Network ) كيب تاون/ PNN- يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم الأحد، منتخب جنوب أفريقيا وديا في لقاء من أجل الإنسانية بحضور الرئيس سيريل رامافوزا، سيحتضنه ملعب أثلون في كيب تاون.

واللقاء الودي "من أجل الإنسانية" سيكون فرصة لتأكيد قوة الرياضة في تعزيز السلام والوحدة، مؤكدة تصريحات الرئيس الراحل نيلسون مانديلا الذي قال إن الرياضة لديها قدرة فريدة على توحيد الناس بطرق لا يمكن لأي شيء آخر تحقيقها.

كما يهدف اللقاء الذي يقام تحت شعار "السلام والأمل والتضامن"، إلى إتاحة الفرصة للاعبين الفلسطينيين للاستمتاع بكرة القدم رياضتهم المفضلة في ظروف السلام والبنية التحتية السليمة.

ويؤكد الحدث تضامن جنوب أفريقيا التاريخي مع شعب فلسطين في كفاحه ضد الاحتلال غير القانوني والتجاوزات العنيفة من قبل دولة إسرائيل.

كما ستقام مباراة أخرى بين المنتخبين في ملعب أثلون في الثامن عشر من هذا الشهر، بعد إنجاز منتخبنا التاريخي في كأس آسيا حيث تأهل إلى دور الـ 16 لأول مرة.

وأعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن حماسه للمشاركة في هذه المباريات، مشددا على تركيزه على الإنسانية والسلام.

تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة لأنها تجري في يوم لا ينفصل عن تاريخ جنوب أفريقيا وفي فترة بالغة الأهمية لحركة التضامن الفلسطيني. في هذا اليوم من عام 1990، تم إطلاق سراح الرئيس السابق نيلسون مانديلا من السجن، مما يمثل انتصارا للنضال التحرري ضد الفصل العنصري.

يشار إلى أن المباراة تقام في العام الثلاثين من حرية جنوب أفريقيا، وهو الوقت الذي اتخذت فيه جنوب أفريقيا خطوات حاسمة وتاريخية على المسرح العالمي في الكفاح من أجل تحرير فلسطين ونهاية الحرب في غزة.