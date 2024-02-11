منتخبنا الوطني يلاقي جنوب أفريقيا وديا في لقاء من أجل الإنسانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
كيب تاون/ PNN- يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم الأحد، منتخب جنوب أفريقيا وديا في لقاء من أجل الإنسانية بحضور الرئيس سيريل رامافوزا، سيحتضنه ملعب أثلون في كيب تاون.
واللقاء الودي "من أجل الإنسانية" سيكون فرصة لتأكيد قوة الرياضة في تعزيز السلام والوحدة، مؤكدة تصريحات الرئيس الراحل نيلسون مانديلا الذي قال إن الرياضة لديها قدرة فريدة على توحيد الناس بطرق لا يمكن لأي شيء آخر تحقيقها.
كما يهدف اللقاء الذي يقام تحت شعار "السلام والأمل والتضامن"، إلى إتاحة الفرصة للاعبين الفلسطينيين للاستمتاع بكرة القدم رياضتهم المفضلة في ظروف السلام والبنية التحتية السليمة.
ويؤكد الحدث تضامن جنوب أفريقيا التاريخي مع شعب فلسطين في كفاحه ضد الاحتلال غير القانوني والتجاوزات العنيفة من قبل دولة إسرائيل.
كما ستقام مباراة أخرى بين المنتخبين في ملعب أثلون في الثامن عشر من هذا الشهر، بعد إنجاز منتخبنا التاريخي في كأس آسيا حيث تأهل إلى دور الـ 16 لأول مرة.
وأعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن حماسه للمشاركة في هذه المباريات، مشددا على تركيزه على الإنسانية والسلام.
تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة لأنها تجري في يوم لا ينفصل عن تاريخ جنوب أفريقيا وفي فترة بالغة الأهمية لحركة التضامن الفلسطيني. في هذا اليوم من عام 1990، تم إطلاق سراح الرئيس السابق نيلسون مانديلا من السجن، مما يمثل انتصارا للنضال التحرري ضد الفصل العنصري.
يشار إلى أن المباراة تقام في العام الثلاثين من حرية جنوب أفريقيا، وهو الوقت الذي اتخذت فيه جنوب أفريقيا خطوات حاسمة وتاريخية على المسرح العالمي في الكفاح من أجل تحرير فلسطين ونهاية الحرب في غزة.
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