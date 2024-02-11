قبل عملية رفح.. مخاوف إسرائيلية من الموقفين الأمريكي والمصري

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/ PNN- أعربت مصادر في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عن مخاوفها من الموقفين الأمريكي والمصري، في حال بدأت العمليات العسكرية في رفح من دون تنسيق مع القاهرة بشأن إدخال المساعدات، وفق تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر قولها إن هناك مخاوف من دخول المساعدات من معبر رفح دون رقابة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تريد إسرائيل تحقيق هدفين من عملية رفح، هما: الوصول إلى صفقة أسرى جيدة، ومعالجة أزمة محور فيلادلفيا، فإن مصر ستكون القاسم المشترك في الأمرين.

وأكدت أنه على خلاف حالة "التفاخر" في لهجة المسؤولين بالمؤسسة السياسية الإسرائيلية، فإن المؤسسة العسكرية تحاول طمأنة المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ومصر بأن العمليات في رفح لن تطال محور فيلادلفيا، ولن تجري إلا بتنسيق مع القاهرة بشأن المساعدات.

حادثة استراتيجية

وقدَّرت المصادر أنه من دون تنسيق مع القاهرة وغطاء أمريكي، فإن الغزو البري لرفح "سيتحول إلى حادثة استراتيجية ستضرب أهداف الحرب برمتها".

ونوهت إلى أن واشنطن أرسلت تحذيرات واضحة إلى إسرائيل بشأن التظاهرات التي تعترض دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبري كرم أبو سالم ونيتسانا.

في المقابل، أبلغت مصادر في المؤسسة العسكرية الصحيفة بأن التظاهرات الإسرائيلية ضد إدخال المساعدات ستؤدي في نهاية المطاف إلى قيام مصر بإدخالها من معبر رفح، من دون أن تتمكن إسرائيل من الإشراف على محتواها.

وتابعت أنه على المستوى الاستراتيجي، إذا أرادت إسرائيل صفقة أسرى في القريب، فمن الأفضل لها الحفاظ على علاقاتها مع مصر، التي تعد لاعبًا هو الأهم بكل صفقة مستقبلية.

ضغوط مصرية

وأردفت "يديعوت أحرونوت" أن مصر تضغط بشدة على إسرائيل، ولا تكتفي بالتهديدات بضرب منظومة العلاقات بين البلدين، لكنها أرسلت دبابات وناقلات وجنودا من سلاح المشاة إلى الحدود، في ظل مخاوف من تدفق جماعي للفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، فضَّل عدم كشف هويته، إن الجيش الإسرائيلي "لن يغفل ضرورة التنسيق مع مصر؛ لأن العلاقة مع القاهرة استراتيجية، ومن المهم أن تصل الأمور في النهاية إلى صفقة لتحرير الأسرى".

الإخلاء إلى خان يونس

ومن المفترض أن تضع رئاسة الأركان العامة على طاولة مجلس الحرب خطتها بشأن إخلاء الغزِّيين من رفح عبر ممرات آمنة، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تطرق إليها.

وأوضحت الصحيفة أنه عقب نهاية العمليات العسكرية في خان يونس، "سيبدأ عمل الممر الآمن الذي تحدث عنه نتنياهو من رفح لإعادة الغزِّيين إلى خان يونس".

ونقلت عن مصدر عسكري، لم تكشف هويته، أن انتقال السكان سيستغرق وقتًا، مع أن الجيش يريد إنهاء جميع العمليات في رفح قبل شهر رمضان، وسط شكوك في قدرته على تحقيق هذا الهدف في ظل تعقد الأوضاع السياسية والعسكرية.



