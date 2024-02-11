Sunday, 11 February 2024 04:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الإيراني يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

2/11/2024 8:09:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN- طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بطرد“إسرائيل” من الأمم المتحدة، وقال إن "جرائم الحرب التي ترتكب في فلسطين تتم بدعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية".

وخلال احتفالات بالذكرى الـ45 للثورة الإسلامية اليوم الأحد، قال رئيسي "نقترح طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة، لأنه لا يحترم القرارات والقوانين الدولية، ومنعه من مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين عبر قطع جميع العلاقات الاقتصادية والتعاملات معه".

وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري في ميدان آزادي (الحرية) في طهران، "ما يحدث في غزة اليوم هو جريمة ضدّ الإنسانية، والمدافع عن هؤلاء المجرمين هم النظام الأميركي وبعض الدول الغربية".

واتهم رئيسي "إسرائيل" بـ"انتهاك 400 قرار وقانون ومواثيق دولية" أُبرمت في إطار "المنظمات الدولية"، واعتبر أن "الجرائم الحربية والمجازر التي تحصل في غزة تكشف الكيان الصهيوني والدول الغربية على حقيقتها".

وأضاف "تلقينا كثيرا من الرسائل تطلب منا الكف عن دعم فلسطين، لكننا مستمرون والقدس يجب أن تحرر".

وكرّرت إيران في الآونة الأخيرة المواقف الداعمة لحركة المقاومة الإسلامية“حماس”، والفلسطينيين، إثر العدوان الذي يستهدف قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن أكثر من 28 ألف شهيد ونحو 68 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.

MENAFN11022024000205011050ID1107837984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث