الرئيس الإيراني يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) طهران/PNN- طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بطرد“إسرائيل” من الأمم المتحدة، وقال إن "جرائم الحرب التي ترتكب في فلسطين تتم بدعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية".

وخلال احتفالات بالذكرى الـ45 للثورة الإسلامية اليوم الأحد، قال رئيسي "نقترح طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة، لأنه لا يحترم القرارات والقوانين الدولية، ومنعه من مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين عبر قطع جميع العلاقات الاقتصادية والتعاملات معه".

وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري في ميدان آزادي (الحرية) في طهران، "ما يحدث في غزة اليوم هو جريمة ضدّ الإنسانية، والمدافع عن هؤلاء المجرمين هم النظام الأميركي وبعض الدول الغربية".

واتهم رئيسي "إسرائيل" بـ"انتهاك 400 قرار وقانون ومواثيق دولية" أُبرمت في إطار "المنظمات الدولية"، واعتبر أن "الجرائم الحربية والمجازر التي تحصل في غزة تكشف الكيان الصهيوني والدول الغربية على حقيقتها".

وأضاف "تلقينا كثيرا من الرسائل تطلب منا الكف عن دعم فلسطين، لكننا مستمرون والقدس يجب أن تحرر".

وكرّرت إيران في الآونة الأخيرة المواقف الداعمة لحركة المقاومة الإسلامية“حماس”، والفلسطينيين، إثر العدوان الذي يستهدف قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن أكثر من 28 ألف شهيد ونحو 68 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.