غزة: الفلسطينيون بشمالي القطاع لا يجدون حتى الأعلاف للأكل

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، الأحد، إن بعض العائلات تأكل نصف وجبة كل يومين، وسكان الشمال لا يجدون حتى أعلافًا للأكل، بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أشهر.

يأتي ذلك وسط تأجج مخاوف وتحذيرات عربية ودولية، من تصاعد كبير في أرقام الضحايا وتفاقم أزمة المجاعة، حال التوغل في محافظة رفح الجنوبية المكتظة بالنازحين، وهو ما أعلنت إسرائيل استعدادها للإقدام عليه.

وقال الثوابتة:“بعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط، والمواطنون في شمال قطاع غزة لا يجدون حتى الأعلاف والحبوب”.

وأضاف أن“الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى محافظة شمال القطاع”.

وأكد الثوابتة، أن“الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة تجاوز المرحلة الكارثية، وحمّل الاحتلال مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات”.

كما طالب الثوابتة،“بوقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين وإنهاء الحرب، والضغط على إسرائيل لكسر الحصار على قطاع غزة”.

وحتى الأحد، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة“28 ألفا و176 شهيدا، و67 ألفا و784 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.

كما تسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.