نادي الأسير: الاحتلال يفرج عن معتقلة من سجن الدامون ويرحلها إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن المعتقلة الصحفيّة سيقال يوسف قدوم (51 عاما)، من سكان بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وأقدم على ترحيلها إلى غزة عبر معبر (كرم أبو سالم).

وأوضح نادي الأسير، أن قدوم التي تعمل في تلفزيون فلسطين، اعتقلت في الأول من شباط/ فبراير الجاري، من أمام حاجز عسكري قرب رام الله، وجرى نقلها إلى سجن (هشارون)، ثم إلى سجن (الدامون).

ولفت إلى أنها من مواليد غزة، ومنذ سنوات طويلة تقيم في بلدة الشيوخ، إلى أنّ اعتقلها الاحتلال وقرر ترحيلها إلى غزة صباح اليوم، رغم الجهود التي بذلت من أجل منع الاحتلال من الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وإلى جانب اعتقال العديد من عمال غزة في الضّفة، نفّذ اعتقالات بحقّ مواطنين لمجرد أنهم يحملون هوية تشير إلى أنهم مواليد غزة.

يذكر أن عدد المعتقلات القابعات في سجن "الدامون" يبلغ (45) معتقلة على الأقل، بعد الإفراج عن غالبية معتقلات غزة مؤخرا، علما أنه لا تتوفر معطيات عن عدد معتقلات غزة في بقية معسكرات الاحتلال، وهن كباقي معتقلي غزة رهنّ الإخفاء القسري.