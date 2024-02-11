صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأردني يظهر أداء جيدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الاقتصاد الأردني ورغم الصدمات الدائرة حوله في الدول المجاورة إلا أنه يظهر اداء جيدا.



وبينت غورغييفا خلال لقاء صحفي على هامش المنتدى المالي العربي الثامن اليوم الأحد، أن كلفة الدين العام للمملكة ارتفعت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأردن نجح من خلال الإدارة الاقتصادية الاحترازية وتعامله بطريقة إيجابية في الحفاظ على أرقام التضخم منخفضة مقارنة مع الدول المحيطة.



وقالت غورغييفا إن هناك تعاونا ناجحا بين الصندوق والحكومة الأردنية، حيث جرت أخيرا الموافقة على برنامج جديد بقيمة 1.2 مليار دولار.



ودعت الى زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات لتقليل الديْن العام، مشيدة بدور الحكومة في إدخال المراقبة الإلكترونية لجمع الضرائب، وتحسين عملية التحصيل الضريبي بشكل فعال وعادل، ما يسهم في تقدم النظام الضريبي الأردني.



وشددت مديرة صندوق النقد الدولي على "ضرورة تقديم الدعم الدولي واستدامته للأردن نتيجة لاضطرابات تدور حوله، ليتمكن الأردن من الالتزام بإصلاحاته وبما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية كافة".



وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، أن تحسن ومتانة الاقتصاد الأردني خلال الأعوام السابقة، مكن الأردن من تجاوز أعباء التأثير المتوقع من الحرب الإسرائيلية على غزة.



وبين أن على الأردن التحوط من مخاطر امتداد هذا الصراع من خلال تبني سياسات مالية ونقدية فعالة، مشيرا إلى أن البرنامج الذي وقعته الحكومة الأردنية أخيرا مع الصندوق ساهم في تفعيل الإجراءات الاقتصادية والمالية، وتعزيز قدرة وملاءة الأوضاع المالية العامة، وزيادة فرصة المملكة للاستدانة بأسعار فائدة منخفضة، نتيجة نجاحها بالإصلاحات الاقتصادية واستمرارها عبر هذا البرنامج بنهج الإصلاح، ما أسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة، وتخفيض تدريجي على تكلفة التمويل.