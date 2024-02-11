ناشطتان مناخيتان تسكبان حساء على لوحة للرسام كلود مونيه في فرنسا

(MENAFN
- Al-Bayan)
سكبت ناشطتان فرنسيتان معنيتان بقضية المناخ الحساء على عمل فني للرسام كلود مونيه، وذلك بعد أسبوعين من قيام متظاهرين بالفعل نفسه بالنسبة إلى لوحة الموناليزا للرسام ليوناردو دا فينشي.
وقامت الناشطتان، التي تنتميان إلى مجموعة «ريبوست اليمينتاري»، بسكب الحساء على لوحة «سبرينج» لمونيه في متحف الفنون الجميلة في ليون، بحسب ما قالته المجموعة عبر منصة «إكس»، أمس.
وأكد المتحف هذا الأمر لوسائل الإعلام الفرنسية. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال الناشطتين.
وقالت وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، إنها لا تفهم كيف يمكن أن يؤدي مثل هذا الفعل لخدمة «القضية التي يزعمون أنهم يدافعون عنها».
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