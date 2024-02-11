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ناشطتان مناخيتان تسكبان حساء على لوحة للرسام كلود مونيه في فرنسا

2/11/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سكبت ناشطتان فرنسيتان معنيتان بقضية المناخ الحساء على عمل فني للرسام كلود مونيه، وذلك بعد أسبوعين من قيام متظاهرين بالفعل نفسه بالنسبة إلى لوحة الموناليزا للرسام ليوناردو دا فينشي.

وقامت الناشطتان، التي تنتميان إلى مجموعة «ريبوست اليمينتاري»، بسكب الحساء على لوحة «سبرينج» لمونيه في متحف الفنون الجميلة في ليون، بحسب ما قالته المجموعة عبر منصة «إكس»، أمس.

وأكد المتحف هذا الأمر لوسائل الإعلام الفرنسية. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال الناشطتين.

وقالت وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، إنها لا تفهم كيف يمكن أن يؤدي مثل هذا الفعل لخدمة «القضية التي يزعمون أنهم يدافعون عنها».

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