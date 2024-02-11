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شرطة دبي تنقذ 8 صيادين صدمت سفينة شحن تجارية قاربهم

2/11/2024 8:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمركز شرطة الموانئ، ومركز الجناح الجوي، من إنقاذ 8 صيادين تعرض قارب صيدهم لحادث اصطدام من إحدى سفن الشحن التجارية، ما أدى إلى تحطمه، وإصابة 3 منهم بإصابات متفاوتة، ونقلهم إلى مستشفى راشد بدبي.

وقال العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، نتيجة اصطدام سفينة شحن تجارية بإحدى قوارب الصيد، وعلى متنها 8 بحارة مُتجهين إلى الواجهة البحرية لسوق السمك بدبي، ونتيجة للاصطدام، دفعت السفينة القارب مسافة ميلين بحريين، وعند توقف السفينة تحطم القارب، وتعرض 3 من البحارة للإصابات المتفاوتة، وتم نقلهم عبر الجناح الجوي إلى مستشفى راشد، فيما سارعت فرق الإنقاذ البحرية إلى إنقاذ البحارة الخمسة الآخرين.

وأضاف العميد السويدي: «نظراً لكبر حجم سفينة الشحن، لم تتمكن من دخول الميناء، فسارعت زوارق الإنقاذ البحرية بإخراج البحارة من السفينة، ونقلهم إلى المركز، وذلك على الرغم من صعوبة الطقس وارتفاع الأمواج نتيجة للرياح الشديدة».

وحذر مدير مركز شرطة الموانئ، مرتادي البحر من تجاهل التنبيهات بشأن تقلبات الطقس، خصوصاً خلال هذه الفترة من السنة، إذ أن التغيرات في حالة البحر قد تزيد من احتمالات الحوادث والتعرض للغرق، خصوصاً عند الأشخاص الذين لا يجيدون السباحة، ولا يُقدّرون خطورة هذه التقلبات.

كما دعا قائدي السفن والمراكب إلى التسجيل في خدمة "أبحر بأمان" المُتوفرة في تطبيق شرطة دبي، والذي يوفر لهم خاصية إدخال مُخطط الرحلة والمواقع المتوقع التوجه إليها، وذلك لمساعدتهم في حال تعرض أحدهم لأي حالة طارئة لطلب النجدة وتحديد الموقع بسهولة، مؤكداً أن الخدمة توفر للبحارة وقائدي المراكب خاصية الاستغاثة "SOS" بضغطة زر.

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