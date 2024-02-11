دونالد ترامب يهدد أوروبا بـ بوتين.. ومخاوف على ضفتي الأطلسي من القادم

أثار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مخاوف على ضفتي الأطلسي من أساليبه في العمل الرئاسي حال فوزه في الانتخابات نوفمبر المقبل، وكان آخرها تهديده أوروبا بكل صراحة بـ"عصا بوتين" وتشجيعه على غزو أوروبا لو تطلب الأمر في سبيل أن تدفع بقية دول حلف الناتو مخصصاتها الدفاعية كاملة.

ويخاطر ترامب - في حال أقدم على ذلك - باضطراب التحالف الأطلسي وربما انهياره، وبالتالي انهيار أوكرانيا في الحرب أمام روسيا.

وفي كلمة ألقاها في تجمّع انتخابي السبت في ولاية كارولاينا الجنوبية، أشار ترامب إلى حديث أجراه مع رئيس دولة أخرى (أوروبية) في أحد اجتماعات الناتو.

وقال "وقف أحد رؤساء دولة كبيرة وقال: حسنًا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لغزو من روسيا، هل ستحموننا؟. فقلتُ: لم تدفع إذًا أنت متأخر في السداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم (الروس) على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك".

ووصف البيت الأبيض تصريحات ترامب بأنها "مروعة وفاقدة للصواب".

وعندما طُلب من المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس التعليق على تصريحات ترامب قال إن "تشجيع الأنظمة القاتلة لغزو أقرب حلفائنا أمر مروع وفاقد للصواب ويعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر".

ويدرس مجلس الشيوخ حاليًا حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار تفصل المساعدات عن قضية الحدود بالكامل. وتضمّ هذه الحزمة التي ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل تمويل حرب إسرائيل في غزة ومساعدات لتايوان حليفة واشنطن، فيما ستساعد الحصة الكبرى أوكرانيا على تعويض إمدادات الذخيرة المستنفدة والأسلحة وغيرها من الحاجات الحيوية مع دخول الحرب بين روسيا وأوكرانيا عامها الثالث.

ويثير احتمال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، مخاوف الأوروبيين من مواجهة ضغط مزدوج لا يحتمل من موسكو وواشنطن.

والأسبوع الماضي، قام المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته لواشنطن بمساعدة الرئيس بايدن المحاصر داخلياً. فقبل أيام فقط قررت دول الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا حتى عام 2027 بمبلغ إجمالي قدره 50 مليار يورو. وكان شولتس قد دافع عن هذا الدعم، وحتى فيما يتعلق بالوضع السياسي الداخلي في واشنطن، قال: "إنها أيضا رسالة جيدة للولايات المتحدة".

وأراد شولتس استخدام "هديته" البالغة 50 مليار يورو لأوكرانيا

للمساعدة في كسر الحصار عن بايدن في واشنطن، وفق تحليل لشبكة "دي دبليو" الألمانية.

وكان الإنفاق العسكري الأمريكي يفوق دائما ميزانيات الحلفاء الآخرين منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي في عام 1949. ولكن الفجوة اتسعت كثيرا عندما عززت الولايات المتحدة إنفاقها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وبموجب المبادئ التوجيهية للحلف، يتعين على كل دولة أن تنفق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ولكن أغلب البلدان لم تحقق هذا الهدف.

ووفقًا لتقرير صادر عن الموقع الرسمي لحلف الناتو في يناير الماضي، لتقديرات النفقات العسكرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، جاءت بولندا في المقدمة بنسبة 3.90 % لتليها الولايات المتحدة بمقدار 3.49 % ثم اليونان بنسبة 3.01 %.

وتبلغ ميزانية حلف الناتو مقداراً ضئيلاً في حال مقارنتها بميزانية الدفاع في دولها بشكل مستقل. والعام الحالي، شهدت الميزانية المقررة للحلف زيادة جديدة من أجل السماح للحلفاء بـ "مواجهة التحديات المشتركة". وبحسب ما أعلن عنه الحلف في بيان بتاريخ 13 ديسمبر فإنه رفع الميزانية بنسبة 12% (وصولاً إلى 2.03 مليار يورو). بينما تبلغ الميزانية العسكرية لوزارة الدفاع الأمريكية

886 مليار دولار للعام 2024.

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