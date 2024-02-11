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بكين تستضيف بطولة العالم للسباحة في 2029

2/11/2024 7:17:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الاتحاد الدولي للألعاب المائية اليوم الأحد إن بكين ستستضيف بطولة العالم للألعاب المائية في 2029 لتعود البطولة بذلك إلى الصين لأول مرة بعد غياب استمر لنحو 20 عاما.

وقال الاتحاد الدولي للألعاب المائية إن الصين فازت بحقوق تنظيم واستضافة البطولة التي تشمل السباحة والسباحة الفنية والغطس وكرة الماء ومنافسات أخرى.

واستضافت شنغهاي البطولة في 2011.

وتقام النسخة 21 الحالية في العاصمة القطرية الدوحة حتى 18 فبراير الجاري.

وستستضيف سنغافورة النسخة المقبلة من البطولة في 2025 بينما تقام النسخة التالية في 2027 في بودابست عاصمة المجر.

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