التعليم عن بعد للمدارس الخاصة والجامعات في الفجيرة غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أخطرت مدارس خاصة وحضانات وجامعات ومعاهد في إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي أولياء الأمور، من خلال البريد الإلكتروني، بتحويل الدراسة الصفية بشكل مؤقت يوم غد الاثنين إلى نظام التعليم عن بعد.
وأوضحت أنه سيتم إيقاف جميع الرحلات والأنشطة المدرسية نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لحين استقرار حالة الطقس، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي.
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