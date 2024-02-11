التعليم عن بعد للمدارس الخاصة والجامعات في الفجيرة غداً

أخطرت مدارس خاصة وحضانات وجامعات ومعاهد في إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي أولياء الأمور، من خلال البريد الإلكتروني، بتحويل الدراسة الصفية بشكل مؤقت يوم غد الاثنين إلى نظام التعليم عن بعد.

وأوضحت أنه سيتم إيقاف جميع الرحلات والأنشطة المدرسية نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لحين استقرار حالة الطقس، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي.

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