الدراسة عن بعد غداً بكل المدارس الخاصة ودور الحضانة في أم القيوين

الدراسة عن بعد غداً بكل المدارس الخاصة ودور الحضانة في أم القيوين
التاريخ
2/11/2024 7:17:27 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين أنه مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، تقرر أن تكون الدراسة عن بعد لجميع المدارس الخاصة ودور الحضانة في الإمارة يوم غد الاثنين.
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