الدراسة عن بعد غداً بكل المدارس الخاصة ودور الحضانة في أم القيوين

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين أنه مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، تقرر أن تكون الدراسة عن بعد لجميع المدارس الخاصة ودور الحضانة في الإمارة يوم غد الاثنين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز